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ЕИБ выделил 100 млн евро на подготовку проектов для восстановления Украины
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил 100 миллионов евро из собственных ресурсов на техническую помощь и консультации для поддержки украинской власти в подготовке проектов реконструкции, отвечающих требованиям банковского финансирования.
Об этом сообщила вице-президент банка Тереза Червинская во время конференции "Защита региона от смешанных угроз", организованной НАТО в Риме, пишет "Интерфакс-Украина".
По ее словам, качественная подготовка проектов является ключевым условием их эффективной реализации. И чем лучше подготовлен проект, тем быстрее и легче его реализовать.
Финансирование направляется на проекты в сфере энергетики, транспорта и социальной инфраструктуры. ЕИБ, по словам Червинской, не только продлил поддержку Украины после начала полномасштабной войны, но уже через две недели после ее начала выделил стране 2 миллиарда долларов.
"Мы активны во время войны. И мы признаем восстановление Украины не просто задачей, для нас – это миссия ", — подчеркнула вице-президент ЕИБ.
Она также добавила, что критическая инфраструктура, как дороги, энергетические сети и водоснабжение, имеет решающее значение не только для населения, но и для привлечения инвесторов.
Среди приоритетов банка – поддержка энергетического сектора. В частности, ЕИБ реализует План спасения энергетики Украины на сумму 600 миллионов евро. Особое внимание банк уделяет и транспортной отрасли.
В прошлом году модернизация транспорта, по словам Червинской, уже принесла ощутимые результаты: новые автобусы и трамваи улучшили общественный транспорт в шести городах, Киев получил поддержку в замене вагонов метро российского производства.
Отдельное внимание ЕИБ уделяет малому и среднему бизнесу. С этой целью запущена Программа кредитования экспорта в Украину на 300 миллионов долларов, которая должна облегчить экспорт в Украину для МСП из ЕС. Также действует фонд ЕС для Украины объемом почти 500 миллионов евро, обеспечивающий переходное финансирование, ориентированное на украинские МСП.
" В общем, мы поддерживаем обе стороны. Мы поддерживаем экспорт европейских МСП в Украину, а также поддерживаем украинские МСП, чтобы дать им возможность вести бизнес во время войны. Итак, это три вещи: во-первых, поддержка критической инфраструктуры, во-вторых, поддержка МСП и, наконец, поддержка украинских партнеров во внедрении .
Добавим, Европейская комиссия и ЕИБ подписали гарантийное соглашение, которое открывает возможность для банка инвестировать не менее 2 миллиардов евро в неотложные проекты восстановления и реконструкции в Украине.