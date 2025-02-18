Правительство разрешило привлечь 400 млн евро кредита от ЕИБ

18 февраля на заседании Кабинета Министров было принято решение о привлечении 400 миллионов евро кредита от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Принимаем важное решение, которое позволит привлечь от Европейского инвестиционного банка 400 млн евро займа", — подчеркнул он.

Премьер отметил, что эти средства будут направлены на восстановление энергоэффективных объектов.

Шмигаль добавил, что правительство продолжает оказывать финансовую поддержку для развития децентрализованной энергетики через программу льготного кредитования для людей и бизнеса:

"Более 13 млрд грн выдали банки предпринимателям в виде кредитов для установки солнечных панелей, ветряных мельниц, газотурбинных, газопоршневых установок и другого оборудования. Также украинцы получили энергетических кредитов более чем на 730 млн грн. Все это позволит нарастить мощности ориентировочно более чем на 530 МВт".

Напомним, Украина и Европейский инвестиционный банк подписали соглашения о финансировании возобновления энергетики и критической инфраструктуры. Подписание состоялось во время встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино.