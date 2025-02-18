Уряд дозволив залучити 400 млн євро кредиту від ЄІБ

18 лютого на засіданні Кабінету міністрів було прийнято рішення про залучення 400 мільйонів євро кредиту від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ухвалюємо важливе рішення, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку 400 млн євро позики", - наголосив він.

Прем’ер зазначив, що ці кошти будуть спрямовані на відновлення енергоефективних об'єктів.

Шмигаль додав, що уряд продовжує надавати фінансову підтримку для розвитку децентралізованої енергетики через програму пільгового кредитування для людей та бізнесу:

"Понад 13 млрд грн видали банки підприємцям у вигляді кредитів для встановлення сонячних панелей, вітряків, газотурбінних, газопоршневих установок та іншого обладнання. Також українці отримали енергетичних кредитів на понад 730 млн грн. Все це дозволить наростити потужності орієнтовно на понад 530 МВт".

Нагадаємо, Україна та Європейський інвестиційний банк підписали угоди про фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Підписання відбулося під час зустрічі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно.