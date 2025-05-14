Морские порты переходят на автоматический обмен данными с таможней

Государственная таможенная служба Украины и Администрация морских портов Украины подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит объединить системы Единого окна для международной торговли и Логистическую портовую систему (DocPort). Это обеспечит автоматический обмен данными между системами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Государственной таможенной службы.

Таможня и АМПУ интегрируют системы

На первом этапе интеграции систем данные о судомерах с логистической платформы DocPort будут автоматически передаваться в информационную систему таможни. Это позволит таможенным органам начинать грузовые операции сразу без задержек на ручное внесение информации в "Единое окно для международной торговли".

На втором этапе предусмотрено введение обмена информацией о завершении таможенного оформления грузов, прибывших морским транспортом из-за границы. Такие грузы после оформления смогут покидать порт через контрольные пункты без бумажных документов и без участия работников — процесс оформления пропуска будет полностью автоматизирован.

Ожидаемые результаты:

экономия до 6 часов времени на оформление судна;

финансовая экономия для судовладельцев;

повышение пропускной способности портов, а значит и улучшение внешней торговли.

Напомним, что в первом квартале 2025 года украинские морские порты обработали 23 миллиона тонн грузов. Несмотря на постоянные угрозы со стороны российской армии, атаки дронов и ракетные обстрелы, порты продолжают стабильно функционировать благодаря слаженной работе портовиков, Вооруженных сил Украины и Военно-морских сил, обеспечивающих безопасность судоходства.