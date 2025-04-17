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В первом квартале украинские порты обработали на почти 5 млн тонн грузов меньше, чем год назад

порты
Украинские порты обработали 23 млн тонн грузов/Администрации морских портов Украины

В первом квартале 2025 года украинские морские порты обработали 23 миллиона тонн грузов.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

Самые большие объемы перевалки традиционно зафиксированы в портах Большой Одессы. В общей сложности они обеспечили перевалку 20,7 миллиона тонн грузов. В частности, порт Южный обработал 10,6 млн. тонн, Черноморский порт — 6,6 млн. тонн, а Одесский порт — 3,5 млн. тонн.

Порты Дунайского региона – Измаил, Рени и Усть-Дунайск – перевалили более 2,3 миллиона тонн грузов, сохраняя статус важного логистического направления для внешней торговли.

Впрочем, по сравнению с первым кварталом 2024 года, когда через украинские порты прошло 27,8 млн тонн грузов, объемы сократились на 4,8 миллиона тонн. экспортировала до 80% выпускаемой продукции.

Влияет также общая нестабильность на мировых рынках, сбои в глобальных логистических цепях и рост рисков для судоходства.

При всех трудностях портовая инфраструктура Украины продолжает выполнять критическую функцию для экономики — обеспечивает экспорт сельскохозяйственной продукции, импорт необходимых товаров, поддерживает валютные поступления и сохраняет рабочие места.

Добавим, украинские морские порты в 2024 году установили новый рекорд, обработав 97,2 млн. тонн грузов. Это значительно превышает показатель 2023 года, составлявший 62 млн тонн.

Автор:
Татьяна Гойденко