У першому кварталі українські порти обробили на майже 5 млн тонн вантажів менше, ніж рік тому

У першому кварталі 2025 року українські морські порти обробили 23 мільйони тонн вантажів. Попри постійні загрози з боку російської армії, атаки дронів і ракетні обстріли, порти продовжують стабільно функціонувати завдяки злагодженій роботі портовиків, Збройних сил України та Військово-морських сил, які забезпечують безпеку судноплавства.

Про це повідомляє Адміністрації морських портів України.

Найбільші обсяги перевалки традиційно зафіксовано у портах Великої Одеси. Загалом вони забезпечили перевалку 20,7 мільйона тонн вантажів. Зокрема, порт Південний обробив 10,6 млн тонн, Чорноморський порт — 6,6 млн тонн, а Одеський порт — 3,5 млн тонн.

Порти Дунайського регіону — Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ — перевалили понад 2,3 мільйона тонн вантажів, зберігаючи статус важливого логістичного напрямку для зовнішньої торгівлі.

Утім, у порівнянні з першим кварталом 2024 року, коли через українські порти пройшло 27,8 млн тонн вантажів, обсяги скоротилися на 4,8 мільйона тонн. Зменшення вантажообігу експерти пов’язують із низкою факторів, серед яких — скорочення посівних площ, падіння виробництва в експортноорієнтованих галузях, зокрема в металургії, яка до повномасштабного вторгнення Росії експортувала до 80% своєї продукції.

Також впливає загальна нестабільність на світових ринках, збої у глобальних логістичних ланцюгах та зростання ризиків для судноплавства.

Попри всі труднощі, портова інфраструктура України продовжує виконувати критичну функцію для економіки — забезпечує експорт сільськогосподарської продукції, імпорт необхідних товарів, підтримує валютні надходження та зберігає робочі місця.

Додамо, українські морські порти у 2024 році встановили новий рекорд, обробивши 97,2 млн тонн вантажів. Це значно перевищує показник 2023 року, який складав 62 млн тонн.