Морські порти переходять на автоматичний обмін даними з митницею

Державна митна служба України та Адміністрація морських портів України підписали угоду про співпрацю, яка дозволить об'єднати системи “Єдиного вікна для міжнародної торгівлі” та “Логістичну портову систему (DocPort)”. Це забезпечить автоматичний обмін даними між системами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Державної митної служби.

Митниця та АМПУ інтегрують системи

На першому етапі інтеграції систем дані про суднозаходи з логістичної платформи DocPort автоматично передаватимуться до інформаційної системи митниці. Це дозволить митним органам розпочинати вантажні операції одразу, без затримок на ручне внесення інформації до "Єдиного вікна для міжнародної торгівлі".

На другому етапі передбачено запровадження обміну інформацією про завершення митного оформлення вантажів, що прибули морським транспортом з-за кордону. Такі вантажі, після оформлення, зможуть залишати порт через контрольні пункти без паперових документів і без участі працівників — процес оформлення пропуску буде повністю автоматизованим.

Очікувані результати:

економія до 6 годин часу на оформлення судна;

фінансова економія для судновласників;

підвищення пропускної здатності портів, а відтак і покращення зовнішньої торгівлі.

Нагадаємо, що у першому кварталі 2025 року українські морські порти обробили 23 мільйони тонн вантажів. Попри постійні загрози з боку російської армії, атаки дронів і ракетні обстріли, порти продовжують стабільно функціонувати завдяки злагодженій роботі портовиків, Збройних сил України та Військово-морських сил, які забезпечують безпеку судноплавства.