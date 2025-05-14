Эксглава Roshen Вячеслав Москалевский возглавил племзавод

Бывший руководитель корпорации Roshen Вячеслав Москалевский стал председателем правления ЧАО "Племзавод "Литинский". Он вступил в должность 14 мая, сменив Константина Пивня.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные в системе раскрытия информации SMIDA.

Что известно о назначении

13 мая 2025 года наблюдательный совет ЧАО "Племзавод "Литинский" принял решение об избрании Вячеслава Москалевского членом правления общества. Он приступил к исполнению обязанностей 14 мая, сроком на один год.

Назначение обусловлено необходимостью обновления состава правления компании. Ранее Москалевский занимал ряд руководящих должностей: являлся председателем наблюдательного совета АО "Версей", финансовым директором ООО "Эвертрейд", отвечал за административную деятельность в ГП "Кондитерская корпорация "Рошен", а также входил в состав Наблюдательного совета".

Акциями предприятия он не владеет и не имеет непогашенных судимостей за корыстные или должностные преступления.

Что известно о племзаводе

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ЧАО "Племзавод "Литинский" было зарегистрировано в 1999 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 1,16 млн грн.

Основной вид деятельности предприятия — разведение крупного рогатого скота молочных пород. Это подразумевает содержание и выращивание коров и другого скота с целью получения высококачественного молока и формирования продуктивного племенного поголовья.

Среди дополнительных направлений работы предприятие занимается:

Выращиванием зерновых и бобовых культур , а также семян масличных растений . Этот вид деятельности включает возделывание земли, посев и уборку урожая таких культур, как пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, соя и т.д.

, а также . Этот вид деятельности включает возделывание земли, посев и уборку урожая таких культур, как пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, соя и т.д. Выращиванием других однолетних и двухлетних культур может охватывать широкий спектр сельскохозяйственных растений, имеющих промышленное, кормовое или продовольственное назначение.

может охватывать широкий спектр сельскохозяйственных растений, имеющих промышленное, кормовое или продовольственное назначение. Вспомогательная деятельность в растениеводстве, которая включает агротехнические работы, подготовку почвы, защиту растений, внесение удобрений, орошение и другие процессы, обеспечивающие эффективное функционирование растениеводческого производства.

Конечный бенефициар – Москалевский Вячеслав.

Москалевский покинул Roshen

В октябре 2024 года стало известно, что Вячеслав Москалевский, многолетний руководитель и фактический стратег кондитерской корпорации Roshen, завершил работу в компании. Его полномочия были досрочно прекращены акционером в мае — Москалевского отозвали из наблюдательных советов нескольких ключевых предприятий корпорации, включая три завода и молокозавод.

Его место в Roshen занял Александр Головащук, работающий в компании с 2008 года и отвечавший за направление реализации.

Москалевский был центральной фигурой развития компании на протяжении почти 30 лет.