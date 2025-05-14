Ексголова Roshen Вʼячеслав Москалевський очолив племзавод

Колишній керівник корпорації Roshen Вʼячеслав Москалевський став головою правління ПрАТ "Племзавод "Літинський". Він обійняв посаду 14 травня, змінивши Костянтина Півня.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані в системі розкриття інформації SMIDA.

Що відомо про призначення

13 травня 2025 року наглядова рада ПрАТ "Племзавод "Літинський" ухвалила рішення про обрання В’ячеслава Москалевського членом правління товариства. Він приступив до виконання обов’язків 14 травня, терміном на один рік.

Призначення зумовлене необхідністю оновлення складу правління компанії. Раніше Москалевський обіймав низку керівних посад: був головою наглядової ради АТ "Версей", фінансовим директором ТОВ "Евертрейд", відповідав за адміністративну діяльність у ДП "Кондитерська корпорація "Рошен", а також входив до складу наглядової ради самого "Племзаводу "Літинський".

Акціями підприємства він не володіє та не має непогашених судимостей за корисливі чи посадові злочини.

Що відомо про племзавод

Згідно з даними YouControl, юридична особа ПРАТ "Племзавод "Літинський" було зареєстровано в 1999 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 1,16 млн грн.

Основний вид діяльності підприємства — розведення великої рогатої худоби молочних порід. Це передбачає утримання й вирощування корів та іншої худоби з метою отримання високоякісного молока та формування продуктивного племінного поголів'я.

Серед додаткових напрямів роботи підприємство займається:

Вирощуванням зернових та бобових культур , а також насіння олійних рослин . Цей вид діяльності включає обробіток землі, посів та збирання врожаю таких культур, як пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник, соя тощо.

, а також . Цей вид діяльності включає обробіток землі, посів та збирання врожаю таких культур, як пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник, соя тощо. Вирощуванням інших однорічних і дворічних культур , що може охоплювати широкий спектр сільськогосподарських рослин, які мають промислове, кормове або продовольче призначення.

, що може охоплювати широкий спектр сільськогосподарських рослин, які мають промислове, кормове або продовольче призначення. Допоміжною діяльністю у рослинництві, яка включає агротехнічні роботи, підготовку ґрунту, захист рослин, внесення добрив, зрошення та інші процеси, що забезпечують ефективне функціонування рослинницького виробництва.

Кінцевий бенефіциар - Москалевський Вʼячеслав.

Москалевський залишив Roshen

У жовтні 2024 року стало відомо, що Вʼячеслав Москалевський, багаторічний керівник і фактичний стратег кондитерської корпорації Roshen, завершив роботу в компанії. Його повноваження були достроково припинені акціонером у травні — Москалевського відкликали з наглядових рад кількох ключових підприємств корпорації, включно з трьома фабриками та молокозаводом.

Його місце у Roshen обійняв Олександр Головащук, який працює в компанії з 2008 року і відповідав за напрям реалізації.

Москалевський був центральною фігурою розвитку компанії впродовж майже 30 років.