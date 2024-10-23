Вʼячеслав Москалевський пішов з Roshen після 29 років роботи: хто став новим керівником

Після майже трьох десятиліть роботи Вʼячеслав Москалевський, ключова фігура в розвитку кондитерської корпорації Roshen, покинув свою посаду. Він перестав працювати в компанії ще 1 червня, однак про це стало відомо лише зараз.

На зміну топменеджера звернуло увагу видання "Forbes".

Причиною його звільнення стало дострокове припинення повноважень у травні, коли акціонер відкликав його з наглядових рад кількох ключових підприємств корпорації. За даними Forbes, 16 травня 2024 року Москалевського достроково позбавили повноважень члена наглядових рад трьох кондитерських фабрик (Київської, Кременчуцької, Вінницької) та Вінницького молочного заводу.

Всюди вказана одна причина – дострокова заміна члена наглядової ради, якого відкликав акціонер.

Згідно з повідомленням, Москалевський був фактичною рушійною силою Roshen з моменту її заснування, тоді як Петро Порошенко, основний акціонер, займався іншими справами. Під керівництвом Москалевського Roshen стала найбільшим виробником кондитерської продукції в Україні, з оборотом 31,8 млрд грн у 2023 році.

На думку співрозмовника Forbes, після звільнення Москалевського у корпорації можлива криза менеджменту, оскільки заміна особи, яка будувала компанію протягом майже 30 років, є шоком.

Новим виконавчим директором корпорації став 47-річний Олександр Головащук, який працює в компанії з 2008 року. Він працював національним менеджером з продажів, був заступником директора з реалiзацiї корпорації Roshen.

Москалевський залишається акціонером

Що стосується Москалевського, то він залишається акціонером та зберігає частку в компанії через фонд "Кондитерінвест".

Йому належить 13% у двох ключових компаніях Roshen — "Центрально європейській кондитерській компанії" та "Українському кондитерському холдингу". Також Москалевський володіє 30% у компанії "Ритейл Стар", контрольними частками в компаніях "Евертрейд" і "Хант Пластик" (виробництво пластикових плит і труб), а також у сільськогосподарських підприємствах "Летичів Агро" і "Галузинецький сад".

За даними Forbes, в 2021 році Москалевський був на 63 місці серед найбагатших українців із капіталом у $175 млн.

Roshen, яку він очолював майже 30 років, залишається найбільшим виробником солодощів в Україні. У 2021 році її вартість оцінювали в $1,1 млрд, а в 2024 році компанія піднялася на 24 місце в рейтингу глобальних виробників кондитерських виробів Candy Industry. Також Roshen посідає перше місце серед 20 найбільших компаній харчової промисловості й виробництва напоїв і входить у рейтинг 200 найбільших приватних компаній України від Forbes.

Додамо, виторг корпорації у 2023 році досяг 31,8 млрд грн, що на 43% більше, ніж у 2022-му. Експортні продажі значно зросли, хоча частка українського ринку знизилася.