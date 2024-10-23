Вячеслав Москалевский ушел из Roshen после 29 лет работы: кто стал новым руководителем

После почти трех десятилетий работы Вячеслав Москалевский, ключевая фигура в развитии кондитерской корпорации Roshen, покинул свой пост. Он перестал работать в компании еще 1 июня, однако об этом стало известно только сейчас.

На смену топ-менеджеру обратило внимание издание "Forbes".

Причиной его увольнения явилось досрочное прекращение полномочий в мае, когда акционер отозвал его из наблюдательных советов нескольких ключевых предприятий корпорации. По данным Forbes, 16 мая 2024 года Москалевского досрочно лишили полномочий члена наблюдательных советов трех кондитерских фабрик (Киевской, Кременчугской, Винницкой) и Винницкого молочного завода.

Везде указана одна причина – досрочная замена члена наблюдательного совета, отозванного акционером.

Согласно сообщению, Москалевский был фактической движущей силой Roshen с момента ее основания, в то время как Петр Порошенко, основной акционер, занимался другими делами. Под руководством Москалевского Roshen стала крупнейшим производителем кондитерской продукции в Украине с оборотом 31,8 млрд грн в 2023 году.

По мнению собеседника Forbes, после увольнения Москалевского в корпорации возможен кризис менеджмента, поскольку замена лица, строившего компанию в течение почти 30 лет, является шоком.

Новым исполнительным директором корпорации стал 47-летний Александр Головащук, работающий в компании с 2008 года. Он работал национальным менеджером по продажам, являлся заместителем директора по реализации корпорации Roshen.

Москалевский остается акционером

Что касается Москалевского, он остается акционером и сохраняет долю в компании через фонд "Кондитеринвест".

Ему принадлежит 13% в двух ключевых компаниях Roshen — "Центрально-европейской кондитерской компании" и "Украинском кондитерском холдинге". Также Москалевский владеет 30% в компании "Ритейл Стар", контрольными долями в компаниях "Эвертрейд" и "Хант Пластик" (производство пластиковых плит и труб), а также в сельскохозяйственных предприятиях "Летичев Агро" и "Галузинецкий сад".

По данным Forbes, в 2021 году Москалевский был на 63-м месте среди самых богатых украинцев с капиталом в $175 млн.

Roshen, которую он возглавлял почти 30 лет, остается крупнейшим производителем сладостей в Украине. В 2021 году ее стоимость оценивалась в $1,1 млрд, а в 2024 году компания поднялась на 24 место в рейтинге глобальных производителей кондитерских изделий Candy Industry. Также Roshen занимает первое место среди 20 крупнейших компаний пищевой промышленности и производства напитков и входит в рейтинг 200 крупнейших частных компаний Украины от Forbes.

Добавим, выручка корпорации в 2023 году достигла 31,8 млрд грн, что на 43% больше, чем в 2022-м. Экспортные продажи значительно выросли, хотя доля украинского рынка снизилась.