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В "Укртатнафте" новый руководитель: компанию временно возглавил Юрий Проник

Укртатнефть
В "Укртатнефти" новый руководитель.

Юрий Проник назначен исполняющим обязанности председателя правления "Укртатнафты". Сейчас он и.о. первого заместителя директора – коммерческого директора компании. В дальнейшем ожидается проведение конкурса на постоянного руководителя.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Youcontrol.

Что известно Юрия Проника

Юрий Проник присоединился к команде "Укртатнафты" в ноябре 2022 года, заняв должность заместителя по производству и капитальному строительству.

Ранее он долгое время работал в компании WOG, где сотрудничал с Сергеем Корецким – новым главой "Нафтогаза".

Кто раньше возглавлял АО "Укртатнафта"

13 мая Сергей Корецкий завершил работу в должности генерального директора ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта".

Корецкий возглавлял госпредприятия с ноября 2022 года. По его словам, добыча нефти и газа росла два года подряд. За это время было проведено около 60 тысяч метров нового бурения, сотни интенсификаций, капитальных ремонтов скважин и гидроразрывов пласта. Инвестиции вкладывались в обновление и модернизацию добычи. Приобретены более 600 новых единиц спецтехники и транспорта. Кроме того, начата модернизация существующих автозаправочных комплексов (АЗК).

Напомним, 14 мая "Укрнафта" также получила временного руководителя. Юрий Ткачук будет исполнять обязанности руководителя до принятия решения о постоянном председателе.

Автор:
Ольга Опенько