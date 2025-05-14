В "Укртатнафті" новий керівник: компанію тимчасово очолив Юрій Проник

Юрія Проника призначено виконувачем обов’язків голови правління "Укртатнафти". Нині він є в.о. першого заступника директора - комерційного директора компанії. Надалі очікується проведення конкурсу на постійного керівника.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Youcontrol.

Що відомо Юрія Проника

Юрій Проник приєднався до команди "Укртатнафти" у листопаді 2022 року, зайнявши посаду заступника з виробництва та капітального будівництва.

Раніше він тривалий час працював у компанії WOG, де співпрацював із Сергієм Корецьким - новим очільником "Нафтогазу".

Хто раніше очолював АТ "Укртатнафта"

13 травня Сергій Корецький завершив роботу на посаді генерального директора ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта".

Корецький очолював держпідприємства з листопада 2022 року. За його словами, видобуток нафти та газу зростав два роки поспіль. За цей час було проведено майже 60 тисяч метрів нового буріння, сотні інтенсифікацій, капітальних ремонтів свердловин та гідророзривів пласта. Інвестиції вкладались в оновлення та модернізацію видобутку. Придбано понад 600 нових одиниць спецтехніки та транспорту. Крім того, розпочато модернізацію існуючих автозаправних комплексів (АЗК).

Нагадаємо, 14 травня "Укрнафта" також отримала тимчасового керівника. Юрій Ткачук виконуватиме обов’язки керівника до ухвалення рішення про постійного голову.