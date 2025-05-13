Сергій Корецький завершив роботу в "Укрнафті" та "Укртатнафті"

Сергій Корецький завершив роботу на посаді генерального директора ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта". З 14 травня він розпочне роботу на новій посаді.

Про це Корецький повідомив у Facebook.

"Завершив роботу в "Укрнафті" і в "Укртатнафті". Надскладні виклики. Рекордні результати. Понад 40 мільярдів гривень чистого прибутку, понад 70 мільярдів гривень всіх податків та зборів, рекордні дивіденди. Максимально прозора робота. Корпоративне управління за кращими принципами міжнародних стандартів OECD (Організації економічного співробітництва та розвитку — ред.)", — написав він.

Результати роботи

Корецький очолював держпідприємства з листопада 2022 року. За його словами, видобуток нафти та газу зростав два роки поспіль. За цей час було проведено майже 60 тисяч метрів нового буріння, сотні інтенсифікацій, капітальних ремонтів свердловин та гідророзривів пласта. Інвестиції вкладались в оновлення та модернізацію видобутку. Придбано понад 600 нових одиниць спецтехніки та транспорту. Крім того, розпочато модернізацію існуючих автозаправних комплексів (АЗК). Мережа "Укрнафта" увійшла до топ-3 за обсягами реалізації пального в Україні.

"Ми отримали більше 120 мільйонів доларів США грантової допомоги від донорів з урядів Нідерландів, США, Швеції, Норвегії, Німеччини", — зазначив Корецький.

Нове призначення Корецького

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" 28 квітня обрала новим головою правління Сергія Корецького. Рада впевнена, що під його керівництвом компанія ефективно працюватиме як в умовах війни, так і в період відновлення. Кандидатура Корецького отримала одностайну підтримку наглядової ради, яка очікує на успішну співпрацю для розвитку НАК "Нафтогаз України" та зміцнення її ролі в економіці країни. Він вступить на посаду 14 травня 2025 року.

Призначення Сергія Корецького головою "Нафтогазу" не стало несподіванкою для учасників ринку та експертної спільноти. Новому керівнику найбільшої в Україні компанії доведеться розв'язувати як проблеми, пов'язані з обстрілами об'єктів газовидобутку та формування запасів газу, так і розбиратися багатомільярдними боргами, які він отримав у спадок.

Корецький добре зарекомендував себе на посаді очільника "Укрнафти", що очевидно стало головним аргументом на його користь. Проте проблеми групи "Нафтогаз" зараз на порядок складніші, ніж були в "Укрнафти".