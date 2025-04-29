Стало відомо, коли Корецький обійме посаду голови правління НАК "Нафтогаз України"

Наглядова рада НАК “Нафтогаз України” обрала новим головою правління Сергія Корецького, який наразі очолює ПАТ “Укрнафта” та “Укртатнафта”. Він вступить на посаду 14 травня 2025 року.

Про це інформує пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Про голову правління Групи "Нафтогаз"

Сергія Корецького обрано новим головою правління НАК "Нафтогаз України". Відповідне рішення було прийнято на засіданні наглядової ради компанії 28 квітня.

Наглядова рада НАК "Нафтогаз Україн" провела відбір кандидата на посаду голови правління відповідно до стандартів корпоративного управління. Після оцінки численних кандидатів з України та інших країн, було обрано Сергія Корецького, який має успішний досвід у державному та приватному секторах, зазначає пресслужба.

Рада впевнена, що під його керівництвом компанія ефективно працюватиме як в умовах війни, так і в період відновлення. Кандидатура Корецького отримала одностайну підтримку наглядової ради, яка очікує на успішну співпрацю для розвитку НАК "Нафтогаз України" та зміцнення її ролі в економіці країни.

Наголошується, що наглядова рада вдячна Чумаку Роману Миколайовичу за працю в якості особи, що тимчасово здійснює повноваження голови правління НАК "Нафтогаз України". Зазначається, що він продовжуватиме працювати на посаді директора фінансового Групи "Нафтогаз".

Хто такий Сергій Корецький

Сергій Федорович Корецький — топ-менеджер у нафтогазовій галузі, зокрема у сегменті видобутку та переробки нафти, гуртової та роздрібної реалізації нафтопродуктів (Downstream), великих інвестиційних проєктів, угод M&A.

Вищу освіту здобув у Луцькому державному технічному університеті за спеціальностями "Машинобудування" та "Економіка бізнесу", а також в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за напрямом "Видобування нафти і газу".

З 2022 року Сергій Корецький обіймав посаду голови правління ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Раніше він обіймав керівні позиції у компаніях Continuum Group, WOG і Idealist Coffee Co.

Хто очолював правління "Нафтогаз у "

До Сергія Корецького, починаючи з 1998 року, у правління "Нафтогазу" було 14 керівників, зокрема:

Андрій Коболєв з 25 березня 2014 — 28 квітня 2021;

Юрій Вітренко з 29 квітня 2021 — 1 листопада 2022;

Олексій Чернишов з 4 листопада 2022 — 3 грудня 2024;

Роман Чумак (тимчасово виконуючим обов’язки голови правління) від 4 грудня 2024.

Наразі “Нафтогаз” розпочав підготовку до наступної зими, законтрактувавши 1,5 млрд куб. м газу. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.