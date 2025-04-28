Сергій Корецький став новим головою правління "Нафтогаз України": що про нього відомо

Сергія Корецького обрано новим головою правління НАК "Нафтогаз України". Відповідне рішення було прийнято на засіданні наглядової ради компанії 28 квітня.

Про це повідомляє ExPro, посилаючись на свої джерела.

За інформацією консалтингової компанії, до фінального етапу відбору пройшли Сергій Корецький та Олег Прохоренко, який раніше очолював "Укргазвидобування".

Хто такий Сергій Корецький?

Сергій Федорович Корецький — топ-менеджер у нафтогазовій галузі, зокрема у сегменті видобутку та переробки нафти, гуртової та роздрібної реалізації нафтопродуктів (Downstream), великих інвестиційних проєктів, угод M&A.

Закінчив машинобудівний факультет Луцького державного технічного університету, а у 2005 році — факультет бізнесу цього ж університету. У 2019 році пройшов навчання за програмою Executive MBA у Києво-Могилянській Бізнес Школі.

З 1997 до 2018 року Корецький працював у Групі компаній "Континіум", де пройшов шлях від працівника аналітичного відділу до генерального директора. У 2002 році очолив СП "Західна нафтова група", а з 2007 року був CEO управляючої компанії групи "Континіум". З 2013 року Корецький став гендиректором WOG. З 2018р займався власним бізнесом. З листопада 2022 року — директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта".

Хто очолював правління "Нафтогаз у "?

До Сергія Корецького, починаючи з 1998 року, у правління "Нафтогазу" було 14 керівників, зокрема:

Андрій Коболєв з 25 березня 2014 — 28 квітня 2021;

Юрій Вітренко з 29 квітня 2021 — 1 листопада 2022;

Олексій Чернишов з 4 листопада 2022 — 3 грудня 2024;

Роман Чумак (тимчасово виконуючим обов’язки голови правління) від 4 грудня 2024.

Нагадаємо, у 2024 році виконувач обов'язків голови правління НАК "Нафтогаз" Роман Чумак отримав зарплату в розмірі 18,36 мільйона гривень.