Сергей Корецкий стал новым председателем правления "Нафтогаз Украины": что о нем известно

Сергей Корецкий избран новым председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Соответствующее решение было принято на заседании наблюдательного совета компании 28 апреля.

Об этом сообщает ExPro, ссылаясь на свои источники.

По информации консалтинговой компании, в финальный этап отбора прошли Сергей Корецкий и Олег Прохоренко, ранее возглавлявший "Укргаздобычу".

Кто такой Сергей Корецкий?

Сергей Федорович Корецкий — топ-менеджер в нефтегазовой отрасли, в частности, в сегменте добычи и переработки нефти, оптовой и розничной реализации нефтепродуктов (Downstream), крупных инвестиционных проектов, соглашений M&A.

Окончил машиностроительный факультет Луцкого государственного технического университета, а в 2005 году – факультет бизнеса этого же университета. В 2019 году прошел обучение по программе Executive MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе.

С 1997 по 2018 год Корецкий работал в группе компаний "Континиум", где прошел путь от работника аналитического отдела до генерального директора. В 2002 году возглавил СП Западная нефтяная группа, а с 2007 года был CEO управляющей компании группы Континиум. С 2013 года Корецкий стал гендиректором WOG. С 2018 года занимался собственным бизнесом. С ноября 2022 года — директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта".

Кто возглавлял правление " Нафтогаза "?

До Сергея Корецкого, начиная с 1998 года, в правление "Нафтогаза" было 14 руководителей, в том числе:

Андрей Коболев с 25 марта 2014 года — 28 апреля 2021 года;

Юрий Витренко с 29 апреля 2021 - 1 ноября 2022;

Алексей Чернышев с 4 ноября 2022 года — 3 декабря 2024 года;

Роман Чумак (временно исполняющим обязанности председателя правления) с 4 декабря 2024 года.

Напомним, в 2024 году исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз" Роман Чумак получил зарплату в размере 18,36 миллиона гривен.