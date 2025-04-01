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Временный руководитель "Нафтогаза" задекларировал более 18 млн грн зарплаты: какие авто, недвижимость и активы есть
В 2024 году исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз" Роман Чумак получил зарплату в размере 18,36 миллиона гривен.
Об этом говорится в его декларации о доходах за 2024 год.
Доходы и денежные активы
Согласно декларации, поданной 29 марта 2025 года, Чумак в прошлом году также получил от Министерства финансов доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав в размере 18,1 млн гривен. Также он получил 2,9 млн гривен процентов от Минфина.
От Укргазбанка он получил проценты в размере 28,9 тыс. гривен, а от Ощадбанка – 249,1 тыс. гривен.
Еще Чумак получил от первичной профсоюзной организации НАК "Нафтогаз Украины" 32,2 тыс. гривен медицинского страхования.
В то же время, его жена Марина продала ценные бумаги и корпоративные права и получила от Минфина 4,22 млн грн, а также проценты в размере 5,28 млн грн. Кроме того, она получила в Ощадбанке проценты на 2,77 млн грн.
Также Чумак владеет 33,33%-ной долей в уставном капитале ООО "Киевпромснаб". Ее стоимость указана в размере 11,6 тыс. грн.
На банковских счетах у него 1,89 млн грн, 11,27 тыс. долларов и 100 евро. Наличными у него задекларировано 100 тыс. грн, 50 тыс. долларов и 30 тыс. евро. Жена на счетах в банках держит 18,31 млн грн., 271,76 тыс. грн. долларов и 327,99 тыс. евро. Наличными у нее есть 30 тыс. евро и 90 тыс. долларов. У сына Николая на банковском счету в Ощадбанке – 1,56 млн грн.
Транспортные средства и недвижимость
Роман Чумак владеет двумя автомобилями: Toyota Prado 2007 года выпуска и Mercedes-Benz GLS 400 2017 года выпуска.
Также в его собственности указана квартира в Киеве площадью 95,5 кв. м. Еще одна квартира в столице на 101 кв. м есть у его жены, которую она приобрела в 2020 году.
О Романе Чумаке
Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" 4 декабря 2024 года назначил Романа Чумака исполняющим обязанности председателя правления компании. Ранее он занимал должность члена правления, финансового директора "Нефтегаза", а с 28 сентября 2021 года являлся членом правления компании.
На сайте компании говорится, что Чумак более 22 лет работает в компании в должностях от главного специалиста до директора департамента. До этого работал в крупных банковских учреждениях и частном бизнесе.
Следует отметить, что 31 марта 2025 года завершилась кампания декларирования публичных служащих за 2024 год.