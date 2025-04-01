Тимчасовий керівник "Нафтогазу" задекларував понад 18 млн грн зарплати: які авто, нерухомість та активи має

У 2024 році виконувач обов'язків голови правління НАК "Нафтогаз" Роман Чумак отримав зарплату в розмірі 18,36 мільйона гривень.

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Про це йдеться в його декларації про доходи за 2024 рік.

Доходи та грошові активи

Згідно з декларацією, яка була подана 29 березня 2025 року, Чумак торік також отримав від Міністерства фінансів дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав в розмірі 18,1 млн гривень. Також він отримав 2,9 млн гривень процентів від Мінфіну.

Від Укргазбанку він отримав відсотки у розмірі 28,9 тис. гривень, а від Ощадбанку - 249,1 тис. гривень.

Ще Чумак отримав від первинної профспілкової організації НАК "Нафтогаз України" 32,2 тис. гривень медичного страхування.

Водночас його дружина Марина продала цінні папери та корпоративні права і отримала від Мінфіну 4,22 млн грн, а також відсотки у розмірі 5,28 млн грн. Крім того, вона отримала в Ощадбанку відсотки на 2,77 млн грн.

Також Чумак володіє 33,33%-вою часткою у статутному капіталі ТОВ "Київпромпостач". Її вартість зазначена в розмірі 11,6 тис. грн.

На банківських рахунках він має 1,89 млн грн, 11,27 тис. доларів та 100 євро. Готівкою у нього задекларовано 100 тис. грн, 50 тис. доларів і 30 тис. євро. Дружина на рахунках у банках тримає 18,31 млн грн, 271,76 тис. доларів і 327,99 тис. євро. Готівкою у неї є 30 тис. євро та 90 тис. доларів. У сина Миколи на банківському рахунку у Ощадбанку – 1,56 млн грн.

Транспортні засоби та нерухомість

Роман Чумак володіє двома автомобілями: Toyota Prado 2007 року випуску та Mercedes-Benz GLS 400 2017 року випуску.

Також у його власності вказана квартира в Києві площею 95,5 кв. м. Ще одна квартира у столиці на 101 кв. м є у його дружини, яку вона придбала у 2020 році.

Про Романа Чумака

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" 4 грудня 2024 року призначила Романа Чумака виконувачем обов'язків голови правління компанії. Раніше він обіймав посаду члена правління, фінансового директора "Нафтогазу", а з 28 вересня 2021 року був членом правління компанії.

На сайті компанії йдеться, що Чумак понад 22 роки працює в компанії на посадах від головного фахівця до директора департаменту. До цього працював у великих банківських установах та приватному бізнесі.

Варто зауважити, що 31 березня 2025 року завершилася кампанія декларування публічних службовців за 2024 рік.