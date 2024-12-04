В "Нафтогазі" призначили тимчасового голову

Наглядова рада Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" призначила виконуючим обов'язки голови її правління Романа Чумака. Про це йдеться у повідомленні групи "Нафтогаз", фінансовим директором якої він є.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Зазначається, що рішення підтримали всі сім членів наглядової ради. Крім цього, вона ухвалила рішення розпочати процес відбору нового керівника компанії, маючи на меті завершити цей процес до 1 квітня 2025 року.

Як зазначається на сайті "Нафтогазу", Чумак є одним з найдосвідченіших його співробітників. Він працює в компанії вже понад 19 років, обіймав посади від головного фахівця до директора департаменту. До правління НАК "Нафтогаз" Чумак увійшов 28 вересня 2021 року.

Він опікується налагодженням взаємовідносин підприємств групи "Нафтогаз" з банками та фінансовими установами, залученням фінансування на вітчизняному та міжнародних фінансових ринках, короткостроковим плануванням та балансуванням ліквідності групи, здійсненням операцій з цінними паперами та іншими казначейськими операціями групи.

Раніше Чумак працював у великих банківських установах та приватному бізнесі. Здобув повну вищу економічну освіту у Київському державному торговельно-економічному університеті. Є кандидатом економічних наук, магістром бізнес-адміністрування.

Нагадаємо, що 3 грудня Верховна Рада призначила голову правління НАКу Олексія Чернишова віце-прем'єр-міністром – міністром національної єдності України. В свою чергу, Кабінет міністрів перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності.