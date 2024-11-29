Менеджер "Нафтогазу" очолив Держгеонадра

29 листопада Кабінет міністрів призначив Олега Гоцинця головою Державної служби геології та надр України.

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Про це повідомляє пресслужба уряду.

Зауважимо, Олег Гоцинець до призначення був начальником департаменту надрокористування АТ "Укргазвидобування", за сумісництвом менеджером проектів НАК "Нафтогаз України", а також експертом Державної комісії України по запасах корисних копалин.

Нагадаємо, 8 листопада Кабінет міністрів України звільнив із посади голови Держгеонадр Романа Опімаха, який очолював відомство з листопада 2019 року.

Обов’язки голови Держгеонадр були тимчасово покладені на Сергія Дехтяренко.

Критики Романа Опімаха звертали увагу на прорахунки очолюваного ним відомства. Чи не найгучнішим за останні 5 років – називали 8-місячний простій Сахалінського родовища, внаслідок якого держава недоотримала від 3 до 9 млрд грн. Не додавали оптимізму і наслідки реалізації санкційної політики в галузі: з одного боку, забороняючи видобувним компаніям підсанкційних власників користуватися надрами.

Служба діяла "в межах, на підставі, у спосіб", але з іншого – оскільки в законодавстві не передбачили механізму для захисту в таких випадках інтересів українського народу як власника надр – держава недоотримала сотні мільйонів гривень податками, порушеними інвестиційними планами, невидобутими корисними копалинами.

Нагадаємо, 78% українських компаній-надрокористувачів наразі вважають галузь інвестиційно привабливою й лише 4% дотримуються протилежної думки, решта 18% відповісти не змогли, свідчать результати опитування Європейської Бізнес Асоціації,