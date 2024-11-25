Держгеонадра знову зупинили спецдозволи на видобуток газу Smart Energy. Як це вплине на ринок?

Державна служба геології та надр України 15 листопада зупинила дію трьох спеціальних дозволів на користування надрами компаній з Групи Smart Energy. Йдеться про спецдозволи на Свиридівське та Мехедівсько-Голотовщинське газоконденсатні родовища у Полтавській області Представництва “Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед” та на Васищівське газове родовище у Харківській області ТОВ "Пром-Енерго Продукт".

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Нагадаю, це вже друге блокування спецдозволів для компаній цієї групи після повномасштабного вторгнення. Як і минулого року, зупинка дії спецдозволів не є прямою самодіяльністю Держгеонадр, а пов’язана з санкціями Ради національної безпеки та оборони (РНБО), що затверджені указом Президента.

Цього року санкції було введено проти Алківіадус Константіна, Лукайду Афродіті, Софоклеус Харула, Іона Елена, Софоклеус Андреас, які є кінцевими бенефіціарами компаній з групи Smart Energy.

За моєю інформацією, вже з 16 листопада компанії Smart Energy зупинили видобуток природного газу на відповідних родовищах у Полтавській та Харківській областях.

Минулого разу після більше року простою компаніям таки дозволили відновити видобуток на родовищах, поновивши дію ліцензій після коригування введених санкцій. Однак, той досвід, ймовірно, не враховували при запровадженні нових санкцій. Тоді внаслідок зупинки видобутку, який у підсумку відновили, країна недоотримала 195 млн куб м природного газу, не кажучи вже про менші доходи від сплати податків, передусім ренти за видобутий ресурс.

Цього разу за оцінками самої компанії країна втрачатиме 9,5 мільйонів кубометрів природного газу, більше тисячі тонн конденсату, майже тисячу тонн LPG. У Smart Energy зазначають, що будуть зупинені програми розвитку, а це понад 1 млрд грн інвестицій в українські надра.

Звичайно, якщо компанія пов’язана з проросійськими діячами, під час повномасштабної війни потрібно вводити певні обмеження, однак що отримає країні від блокування видобутку природного газу напередодні опалювального сезону? Зрозуміло, що тільки негативні наслідки.

Приватні видобувні компанії лише в останні декілька місяців почали відновлювати обсяги видобутку газу після попередніх зупинок спецдозволів, як компаній з Групи Smart Energy, так і інших компаній, зокрема "Укрнафтобуріння".

Зараз рушіями збільшення видобутку природного газу в Україні є державні компанії і така тенденція, ймовірно, збережеться і у найближчі роки, якщо країна буде обмежувати приватний газовидобуток.

Державні компанії "Укргазвидобування" та "Укрнафта", що об’єднані в Групі Нафтогаз, дають близько 83% видобутку газу в Україні – 13,1 мільярда кубометрів валового видобутку за 10 місяців 2024 року. Частка приватних компаній складає близько 17% або 2,75 мільярда кубометрів газу.

До початку російського вторгнення – у 2021 році – приватні компанії видобули рекордні для себе 5 мільярдів кубометрів природного газу. Натомість цього року видобуток приватних компаній очікується на рівні 3,4 мільярда кубометрів, на 30% менше, ніж у 2021 році. Також це буде найнижчий рівень за останні 10 років.

Водночас видобуток державних компаній, як прогнозується, зросте на 6% у порівнянні з 2021 роком. "Укргазвидобування" цього року може видобути майже 14,6 мільярда кубометрів природного газу, а "Укрнафта" - 1,16 мільярда кубометрів. Загальний рівень видобутку очікується на рівні 19,1 мільярда кубометрів, на 2% більше, ніж минулого року. Ріст обсягів видобутку в останні роки йде повністю за рахунок саме державних компаній.