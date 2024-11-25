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Энергетика
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Госгеонадра снова остановили спецразрешения на добычу газа Smart Energy. Как это отразится на рынке?

Государственная служба геологии и недр Украины 15 ноября приостановила действие трех специальных разрешений на пользование недрами компаний из Группы Smart Energy. Речь идет о спецразрешениях на Свиридовское и Мехедовско-Голотовщинское газоконденсатные месторождения в Полтавской области Представительства "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" и на Васищевское газовое месторождение в Харьковской области ООО "Пром-Энерго Продукт".

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Напомню, это уже вторая блокировка спецразрешений для компаний этой группы после полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, остановка действия спецразрешений не является прямой самодеятельностью Госгеонадр, а связана с санкциями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), утвержденными указом Президента.

В этом году санкции были введены против Алкивиадус Константина, Лукайда Афродити, Софоклеус Харула, Иона Елена, Софоклеус Андреас, которые являются конечными бенефициарами компаний из группы Smart Energy.

По моей информации, уже с 16 ноября компании Smart Energy остановили добычу природного газа на месторождениях в Полтавской и Харьковской областях.

В прошлый раз после более года простым компаниям позволили возобновить добычу на месторождениях, возобновив действие лицензий после корректировки введенных санкций. Однако этот опыт, вероятно, не учитывался при введении новых санкций. Тогда в результате остановки добычи, которую в итоге восстановили, страна недополучила 195 млн куб м природного газа, не говоря уже о меньших доходах от уплаты налогов, прежде всего ренты за добытый ресурс.

В этот раз по оценкам самой компании страна будет терять 9,5 миллиона кубометров природного газа, более тысячи тонн конденсата, почти тысячу тонн LPG. В Smart Energy отмечают, что будут остановлены программы развития, а это более 1 млрд. грн. инвестиций в украинские недра.

Конечно, если компания связана с пророссийскими деятелями, во время полномасштабной войны нужно вводить определенные ограничения, однако, что получит стране от блокировки добычи природного газа накануне отопительного сезона? Понятно, что только отрицательные последствия.

Фото 2 — Госгеонадра снова остановили спецразрешения на добычу газа Smart Energy. Как это отразится на рынке?

Частные добывающие компании только в последние несколько месяцев начали восстанавливать объемы добычи газа после предварительных остановок спецразрешений, как компаний из Группы Smart Energy , так и других компаний, в том числе "Укрнефтебурение".

Сейчас двигателями увеличения добычи природного газа в Украине являются государственные компании и такая тенденция, вероятно, сохранится и в ближайшие годы, если страна будет ограничивать частную газодобычу.

Государственные компании "Укргаздобыча" и "Укрнафта", объединенные в Группе Нафтогаз, дают около 83% добычи газа в Украине – 13,1 миллиарда кубометров валовой добычи за 10 месяцев 2024 года. 75 миллиардов кубометров газа.

К началу российского вторжения – в 2021 году – частные компании добыли рекордные для себя 5 миллиардов кубометров природного газа. В этом году добыча частных компаний ожидается на уровне 3,4 миллиарда кубометров, на 30% меньше, чем в 2021 году. Также это будет самый низкий уровень за последние 10 лет.

В то же время добыча государственных компаний, как прогнозируется, вырастет на 6% по сравнению с 2021 годом. равны 19,1 миллиарда кубометров, на 2% больше, чем в прошлом году. Рост объемов добычи в последние годы идет полностью за счет государственных компаний.