Госгеонадра снова остановили спецразрешения на добычу газа Smart Energy. Как это отразится на рынке?

Государственная служба геологии и недр Украины 15 ноября приостановила действие трех специальных разрешений на пользование недрами компаний из Группы Smart Energy. Речь идет о спецразрешениях на Свиридовское и Мехедовско-Голотовщинское газоконденсатные месторождения в Полтавской области Представительства "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" и на Васищевское газовое месторождение в Харьковской области ООО "Пром-Энерго Продукт".

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Напомню, это уже вторая блокировка спецразрешений для компаний этой группы после полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, остановка действия спецразрешений не является прямой самодеятельностью Госгеонадр, а связана с санкциями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), утвержденными указом Президента.

В этом году санкции были введены против Алкивиадус Константина, Лукайда Афродити, Софоклеус Харула, Иона Елена, Софоклеус Андреас, которые являются конечными бенефициарами компаний из группы Smart Energy.

По моей информации, уже с 16 ноября компании Smart Energy остановили добычу природного газа на месторождениях в Полтавской и Харьковской областях.

В прошлый раз после более года простым компаниям позволили возобновить добычу на месторождениях, возобновив действие лицензий после корректировки введенных санкций. Однако этот опыт, вероятно, не учитывался при введении новых санкций. Тогда в результате остановки добычи, которую в итоге восстановили, страна недополучила 195 млн куб м природного газа, не говоря уже о меньших доходах от уплаты налогов, прежде всего ренты за добытый ресурс.

В этот раз по оценкам самой компании страна будет терять 9,5 миллиона кубометров природного газа, более тысячи тонн конденсата, почти тысячу тонн LPG. В Smart Energy отмечают, что будут остановлены программы развития, а это более 1 млрд. грн. инвестиций в украинские недра.

Конечно, если компания связана с пророссийскими деятелями, во время полномасштабной войны нужно вводить определенные ограничения, однако, что получит стране от блокировки добычи природного газа накануне отопительного сезона? Понятно, что только отрицательные последствия.

Частные добывающие компании только в последние несколько месяцев начали восстанавливать объемы добычи газа после предварительных остановок спецразрешений, как компаний из Группы Smart Energy , так и других компаний, в том числе "Укрнефтебурение".

Сейчас двигателями увеличения добычи природного газа в Украине являются государственные компании и такая тенденция, вероятно, сохранится и в ближайшие годы, если страна будет ограничивать частную газодобычу.

Государственные компании "Укргаздобыча" и "Укрнафта", объединенные в Группе Нафтогаз, дают около 83% добычи газа в Украине – 13,1 миллиарда кубометров валовой добычи за 10 месяцев 2024 года. 75 миллиардов кубометров газа.

К началу российского вторжения – в 2021 году – частные компании добыли рекордные для себя 5 миллиардов кубометров природного газа. В этом году добыча частных компаний ожидается на уровне 3,4 миллиарда кубометров, на 30% меньше, чем в 2021 году. Также это будет самый низкий уровень за последние 10 лет.

В то же время добыча государственных компаний, как прогнозируется, вырастет на 6% по сравнению с 2021 годом. равны 19,1 миллиарда кубометров, на 2% больше, чем в прошлом году. Рост объемов добычи в последние годы идет полностью за счет государственных компаний.