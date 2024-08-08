Арешт Сахалінського родовища залишиться в силі: ВАКС відмовився розглядати клопотання акціонера "Укрнафтобуріння"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився розглядати клопотання акціонера "Укрнафтобуріння" про зняття арешту з Сахалінського родовища та передачу майнових прав до Агентства з розшуку та управління активами. Про це повідомила глава АРМА Олена Дума.

"ВАКС закрив провадження по розгляду клопотання про скасування арешту по Сахалінському родовищу", - повідомила Дума.

Вона додала, що заявник не зміг довести, що ця справа підпадає під юрисдикцію ВАКС.

Нагадаємо, 6 серпня Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про відновлення видобутку на Сахалінському родовищі для компанії "Укрнафтобуріння", що раніше належала Ігорю Коломойському.

Однак 7 серпня колишні власники Сахалінського родовища подали апеляцію до Вищого антикорупційного суду з вимогою скасувати арешт їхнього майна.

Суди щодо видобутку на Сахалінському родовищі

28 листопада 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив постанову, за наслідками якої "Укрнафтобуріння" було змушене 1 грудня припинити видобуток на згаданому родовищі.

Йшлося про задовільнення скарги Державної служби геології та надр, яка анулювала спеціальний дозвіл на користування надрами №6349 від 10 липня 2019 року. Вона зверталася за зобов'язанням зупинити видобуток, однак суд першої інстанції (Київський окружний адміністративний) 9 серпня їй в цьому відмовив.

Судді ж апеляційного суду, як вказували в УНБ, не дослідили аргументи компанії, зокрема те, що в рішенні нібито йшлося про справу, яка стосувалася зовсім іншого спецдозволу – №5139, який до того ж вже був анульований Держгеонадр у 2019 році.

Зупинивши видобуток, УНБ одразу звернулося до Верховного суду із касаційною скаргою на цю постанову. В компанії також заявляють, що за час управління нею "Укрнафтою" змогли наростити видобуток і встигли отримати більше 1 мільярда гривень чистого прибутку.

Однак 13 грудня "Укрнафтобуріння" отримала ухвалу Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду про відмову у відкритті касаційного провадження за скаргою на заборону видобутку на Сахалінському родовищі у Харківській області.

27 лютого 2024 року Київський окружний адміністративний суд зобов'язав Державну службу геології та надр розглянути заяву ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" про видачу спецдозволу на видобування газу на Сахалінському родовищі, однак у Держгеонадра відмовились виконувати це рішення.

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Згодом "Укрнафтобуріння" звернулося до Шостого апеляційного суду із проханням скасувати рішення, яке зупинило видобуток на Сахалінському родовищі, через нововиявлені обставини.

На початку квітня 2024 року голова АРМА Олена Дума звернулася до народних депутатів із закликом внести законопроєкт, який би врегулював можливість використання спеціального дозволу на користування надрами та видобуток вуглеводнів на Сахалінському родовищі у Харківській області як такого, що має національне значення, та не допустити припинення мільярдних надходжень до державного бюджету України.