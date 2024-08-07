Ексвласники Сахалінського родовища подали до ВАКС заяву про скасування арешту майна

Колишні власники Сахалінського родовища подали апеляцію до Вищого антикорупційного суду з вимогою скасувати арешт їхнього майна. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

"У четвер, 8 серпня, Вищий антикорупційний суд розглядатиме заяву колишніх власників Сахалінського родовища про скасування арешту майна та передачу майнових прав до АРМА", - повідомила Олена Дума.

Вона додала, що агентство готове до цього засідання та продовжуватиме відстоювати інтереси держави.

Нагадаємо, 6 серпня Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про відновлення видобутку на Сахалінському родовищі для компанії "Укрнафтобуріння", що раніше належала Ігорю Коломойському.



Суди щодо видобутку на Сахалінському родовищі

28 листопада 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив постанову, за наслідками якої "Укрнафтобуріння" було змушене 1 грудня припинити видобуток на згаданому родовищі.

Йшлося про задовільнення скарги Державної служби геології та надр, яка анулювала спеціальний дозвіл на користування надрами №6349 від 10 липня 2019 року. Вона зверталася за зобов'язанням зупинити видобуток, однак суд першої інстанції (Київський окружний адміністративний) 9 серпня їй в цьому відмовив.

Судді ж апеляційного суду, як вказували в УНБ, не дослідили аргументи компанії, зокрема те, що в рішенні нібито йшлося про справу, яка стосувалася зовсім іншого спецдозволу – №5139, який до того ж вже був анульований Держгеонадр у 2019 році.

Зупинивши видобуток, УНБ одразу звернулося до Верховного суду із касаційною скаргою на цю постанову. В компанії також заявляють, що за час управління нею "Укрнафтою" змогли наростити видобуток і встигли отримати більше 1 мільярда гривень чистого прибутку.

Однак 13 грудня "Укрнафтобуріння" отримала ухвалу Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду про відмову у відкритті касаційного провадження за скаргою на заборону видобутку на Сахалінському родовищі у Харківській області.

27 лютого 2024 року Київський окружний адміністративний суд зобов'язав Державну службу геології та надр розглянути заяву ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" про видачу спецдозволу на видобування газу на Сахалінському родовищі, однак у Держгеонадра відмовились виконувати це рішення.

Згодом "Укрнафтобуріння" звернулося до Шостого апеляційного суду із проханням скасувати рішення, яке зупинило видобуток на Сахалінському родовищі, через нововиявлені обставини.

На початку квітня 2024 року голова АРМА Олена Дума звернулася до народних депутатів із закликом внести законопроєкт, який би врегулював можливість використання спеціального дозволу на користування надрами та видобуток вуглеводнів на Сахалінському родовищі у Харківській області як такого, що має національне значення, та не допустити припинення мільярдних надходжень до державного бюджету України.

Передача "Укрнафтобуріння" "Укрнафті"

Нагадаємо, що у квітні 2023 року на компанії, що здійснювали видобувну діяльність на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі, було накладено арешт у кримінальному провадженні.

Державне бюро розслідувань, що розслідує справу про зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (частина 2 статті 364 Кримінального кодексу), вважає, що "Укрнафтобуріння" привласнило надра цього родовища.

Примітно, що 3 травня Печерський районний суд Києва скасував свої попередні рішення по арешт та передачу "Укрнафтобуріння" та ще трьох ТОВ до Нацагентства з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів (АРМА), однак вже наступного дня за повторним клопотанням ДБР та Офісу генерального прокурора знову вирішив арештувати цей актив та передати його агентству.

23 травня 2023 року Кабінет міністрів погодився з пропозицією АРМА та Міністерства оборони щодо передачі вказаних активів "Укрнафті". 14 червня остання повідомила, що підписала з агентством договір про управління корпоративними правами "Укрнафтобуріння", а також ТОВ "Сіріус-1", "Сахалінське" та "Іст Юроуп Петролеум". 29 червня 2023 року їхню передачу "Укрнафті" схвалив Антимонопольний комітет.