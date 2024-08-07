Экс-владельцы Сахалинского месторождения подали в ВАКС заявление об отмене ареста имущества

Бывшие владельцы Сахалинского месторождения подали апелляцию в Высший антикоррупционный суд с требованием отмены ареста их имущества. Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

"В четверг, 8 августа, Высший антикоррупционный суд будет рассматривать заявление бывших владельцев Сахалинского месторождения об отмене ареста имущества и передаче имущественных прав в АРМА", — сообщила Елена Дума.

Она добавила, что агентство готово к этому заседанию и будет продолжать отстаивать интересы государства.

Напомним, 6 августа Шестой апелляционный административный суд принял решение о возобновлении добычи на Сахалинском месторождении для компании "Укрнефтебурения", ранее принадлежавшей Игорю Коломойскому.



Суды по добыче на Сахалинском месторождении

28 ноября 2023 Шестой апелляционный административный суд принял постановление, по результатам которого "Укрнефтебурение" было вынуждено 1 декабря прекратить добычу на упомянутом месторождении.

Речь шла об удовлетворении жалобы Государственной службы геологии и недр, которая аннулировала специальное разрешение на использование недр №6349 от 10 июля 2019 года. Она обращалась по обязательству остановить добычу, однако суд первой инстанции (Киевский окружной административный) 9 августа ей в этом отказал.

Судьи же апелляционного суда, как указывали в УНБ, не исследовали аргументы компании, в частности то, что в решении якобы речь шла о деле, которое касалось совсем иного спецразрешения – №5139, который к тому же уже был аннулирован Госгеонадр в 2019 году.

Остановив добычу, УНБ сразу обратилось в Верховный суд с кассационной жалобой на это постановление. В компании также заявляют, что за время управления ею "Укрнафтой" смогли нарастить добычу и успели получить более 1 миллиарда гривен чистой прибыли.

Однако 13 декабря "Укрнефтебурение" получило определение Кассационного административного суда в составе Верховного суда об отказе в открытии кассационного производства по жалобе на запрет добычи на Сахалинском месторождении в Харьковской области.

27 февраля 2024 Киевский окружной административный суд обязал Государственную службу геологии и недр рассмотреть заявление ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" о выдаче спецразрешения на добычу газа на Сахалинском месторождении, однако в Госгеонадра отказались выполнять это решение.

Впоследствии "Укрнефтебурение" обратилось в Шестой апелляционный суд с просьбой отменить решение, которое остановило добычу на Сахалинском месторождении из-за вновь открывшихся обстоятельств.

В начале апреля 2024 года глава АРМА Елена Дума обратилась к народным депутатам с призывом внести законопроект, который урегулировал бы возможность использования специального разрешения на пользование недрами и добычу углеводородов на Сахалинском месторождении в Харьковской области как имеющего национальное значение, и не допустить прекращения миллиардных поступлений в государственный бюджет Украины.

Передача "Укрнефтебурения" "Укрнефти"

Напомним, что в апреле 2023 года на компании, осуществлявшие добывающую деятельность на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении, был наложен арест в уголовном производстве .

Государственное бюро расследований, расследующее дело о злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса), считает, что "Укрнефтебурение" присвоило недра этого месторождения.

Примечательно, что 3 мая Печерский районный суд Киева отменил свои предыдущие решения по аресту и передаче "Укрнефтебурения" и еще трех ООО в Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА), однако уже на следующий день по ходатайству ДБР и Офис генерального прокурора снова решил арестовать этот актив и передать его агентству.

23 мая 2023 года Кабинет министров согласился с предложением АРМА и Министерства обороны о передаче указанных активов "Укрнафте". 14 июня последняя сообщила, что подписала с агентством договор об управлении корпоративными правами "Укрнефтебурения", а также ООО "Сириус-1", "Сахалинское" и "Ист Юроуп Петролеум". 29 июня 2023 их передачу "Укрнафты" одобрил Антимонопольный комитет.