Добыча на Сахалинском газовом месторождении не возобновится: суд отклонил очередную жалобу

Шестой апелляционный административный суд (ШААС) отказался удовлетворить жалобу, дававшую шанс на возобновление работы Сахалинского газового месторождения компании "Укрнефтебурение".

Об этом сообщает Liga.net.

Согласно сообщению, заявителем по делу было не "Укрнефтебурение" (компания, разрабатывавшая месторождение), а государственная компания "Украинские энергетические машины" (бывший "Турбоатом").

Добыча на Сахалинском месторождении остановлена по решению ШААС, которое отменило приказ Госгеонадра №204, где фигурировало не только "Укрнефтебурение", но и многие другие компании и их спецразрешения, в том числе "Украинские энергетические машины".

"Рассмотрев дело, суд закрыл апелляционное производство, поэтому "Укрнефтебурение" и дальше будет простаивать", - сообщил корреспондент Liga.net из зала суда.

"У апелляционной инстанции был шанс исправить эту катастрофическую ошибку с остановкой добычи на Сахалинском месторождении. Она ею не воспользовалась", – отреагировал на решение суда глава правления "Укрнефтебурения" Олег Мальчик.

По его словам, это не последний шанс на возобновление добычи, потому что на рассмотрении ШААС остается заявление "Укрнефтебурения" о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам.

Глава правления "Укрнефтебурения" добавил, что рассматривает ситуацию вокруг лицензии на добычу на Сахалинском месторождении как юридический нонсенс.

Суды по добыче на Сахалинском месторождении

28 ноября 2023 года Шестой апелляционный административный суд принял постановление, по результатам которого "Укрнефтебурение" было вынуждено 1 декабря прекратить добычу на упомянутом месторождении.

Речь шла об удовлетворении жалобы Государственной службы геологии и недр, которая аннулировала специальное разрешение на использование недр №6349 от 10 июля 2019 года. Она обращалась по обязательству остановить добычу, однако суд первой инстанции (Киевский окружной административный) 9 августа ей в этом отказал.

Судьи же апелляционного суда, как указывали в УНБ, не исследовали аргументы компании, в частности то, что в решении якобы речь шла о деле, которое касалось совсем иного спецразрешения – №5139, которое к тому же уже было аннулировано Госгеонадр в 2019 году.

Остановив добычу, УНБ сразу обратилось в Верховный суд с кассационной жалобой на это постановление. В компании также заявляют, что за время управления "Укрнафтой" смогли нарастить добычу и успели получить более 1 миллиарда гривен чистой прибыли.

Однако 13 декабря "Укрнефтебурение" получило определение Кассационного административного суда в составе Верховного суда об отказе в открытии кассационного производства по жалобе на запрет добычи на Сахалинском месторождении в Харьковской области.

27 февраля 2024 года Киевский окружной административный суд обязал Государственную службу геологии и недр рассмотреть заявление ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" о выдаче спецразрешения на добычу газа на Сахалинском месторождении, однако в Госгеонадра отказались выполнять это решение.

Впоследствии "Укрнефтебурение" обратилось в Шестой апелляционный суд с просьбой отменить решение, которое остановило добычу на Сахалинском месторождении из-за вновь открывшихся обстоятельств.

В начале апреля 2024 года председатель АРМА Елена Дума обратилась к народным депутатам с призывом внести законопроект, который урегулировал бы возможность использования специального разрешения на пользование недрами и добычу углеводородов на Сахалинском месторождении в Харьковской области как имеющего национальное значение, и не допустить прекращения миллиардных поступлений в государственный бюджет Украины.

Передача "Укрнефтебурения" "Укрнефти"

Напомним, что в апреле 2023 года на компании, осуществлявшие добывающую деятельность на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении, был наложен арест в уголовном производстве.

Государственное бюро расследований, расследующее дело о злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса), считает, что "Укрнефтебурение" присвоило недра этого месторождения.

Примечательно, что 3 мая Печерский районный суд Киева отменил свои предварительные решения по аресту и передаче "Укрнефтебурения" и еще трех ООО в Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА), однако уже на следующий день по повторному ходатайству ГБР и Офиса генерального прокурора снова решил арестовать этот актив и передать его агентству.

23 мая 2023 года Кабинет министров согласился с предложением АРМА и Министерства обороны о передаче указанных активов "Укрнафте". 14 июня последняя сообщила, что подписала с агентством договор об управлении корпоративными правами "Укрнефтебурения", а также ООО "Сириус-1", "Сахалинское" и "Ист Юроуп Петролеум". 29 июня 2023 года их передачу "Укрнафте" одобрил Антимонопольный комитет.