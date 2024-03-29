"Укрнафта" почала бурити нову нафтову свердловину на Заході України

ПАТ "Укрнафта" почала бурити нову нафтову свердловину на родовищі, що розташоване на Заході України. Прогнозний початковий дебіт - 22,6 тонни нафти на добу.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

Зазначається, що будівництво свердловини виконує підрядник - ТОВ "Навігатор комплект". Його було визначено на онлайн-платформі закупівель Prozorro.

"Це буде розвідувальна свердловина проєктною глибиною 1211 м. Прогнозний початковий дебіт - 22,6 тонни нафти на добу. Продуктивний горизонт - стрийські відклади", - підкреслили в "Укрнафті".

Там додають, що послідовно з одного майданчика підрядник буритиме три свердловини.

"Укрнафта" за три роки пробурить 160 свердловин

ПАТ "Укрнафта" планує пробурити 160 свердловин протягом трьох років. Компанія проводитиме бурові роботи з використанням нових технологій та впровадженням обладнання провідних світових компаній.

22 березня компанія "Укрнафта" оголосила про отримання нового спецдозволу на видобування вуглеводнів. Ліцензію видано Державною службою геології та надр України.

Завдяки цьому дозволу, "Укрнафта" планує значно збільшити обсяги видобутку — на мільярд кубометрів природного газу та сто тисяч тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" запустила в роботу 8 нових нафтових свердловин на західних та східних територіях України, які забезпечують загальний добовий дебіт у 238 тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,0974 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно.