На 83 заправках Glusco "Укрнафта" почала ребрендинг

ПАТ "Укрнафта" розпочала ребрендинг 83 автозаправних комплексів Glusco, які отримала в управління за рішенням Кабміну. Завершити цей процес планують у квітні.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

Зазначається, що на 83 станціях Glusco вже приймають паливні картки NAFTAКартка та талони "Укрнафти".

Найближчим часом там запрацюють і решта сервісів компанії, зокрема - мобільний застосунок.

Як наголосили в "Укрнафті", планується завершити ребрендинг АЗК Glusco вже у квітні.

Там нагадали, що 14 березня 2024 року Антимонопольний комітет України надав дозвіл на концентрацію Glusco, а 15 березня були підписані акти приймання передачі між ПАТ "Укрнафта" та АРМА.

"Держава отримуватиме 90% чистого прибутку (10% - винагорода за управління). Гарантійний щомісячний мінімальний платіж, який сплачуватиме "Укрнафта" незалежно від прибутку, становить 7 млн грн", - підкреслили в "Укрнафті".

Заправки Glusco: звʼязок із Медведчуком

Мережа Glusco була створена на базі колишніх заправок "Роснефти". У 2016 році "Роснефть" продала АЗС швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Мойсеєва, близького до кума Путіна Віктора Медведчука.

Навесні 2022 року компанію SNEL ENERGY LTD – власницю мережі АЗС Glusco – купив громадянин Кіпру. А уряд України ухвалив рішення передати 172 заправки Glusco в управління "Нафтогазу". Після того, як Медведчук потрапив під санкції, трубопровід націоналізували, Proton Energy пішла з українського ринку, а заправки закрили.

У травні 2022 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про передачу арештованого в рамках кримінального провадження майна ТОВ "ГЛУСКО УКРАЇНА" та ТОВ "ГЛУСКО РИТЕЙЛ" в управління ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

У серпня 2023 року АРМА розірвало з "Нафтогаз" договори управління активами мережі АЗС. Як зазначили в АРМА, перевірка встановила, що управитель систематично надавав недостовірну інформацію про доходи, які отримував від використання автозаправок та нафтобаз.

27 вересня "Укрнафта" та АРМА уклали угоду про управління мережею АЗС Glusco.

При цьому, компанія"Нафтогаз Ойл Трейдинг" вважає неправомірним припинення АРМА договорів з управління нею. Проте, 20 грудня 2023 року Господарський суд Києва ухвалив судове рішення, згідно з яким дії АРМА щодо розірвання в односторонньому порядку договору управління з ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" були визнані законними.