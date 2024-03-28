На 83 заправках Glusco "Укрнафта" начала ребрендинг

ПАО "Укрнафта" приступила к ребрендингу 83 автозаправочных комплексов Glusco, которые получила в управление по решению Кабмина. Завершить этот процесс планируется в апреле.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

Отмечается, что на 83 станциях Glusco уже принимают топливные карты NAFTA-карты и талоны "Укрнафты".

В ближайшее время там заработают и остальные сервисы компании, в частности - мобильное приложение.

Как отметили в "Укрнафте", планируется завершить ребрендинг АЗК Glusco уже в апреле.

Там напомнили, что 14 марта 2024 Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на концентрацию Glusco, а 15 марта были подписаны акты приема передачи между ПАО "Укрнафта" и АРМА .

"Государство будет получать 90% чистой прибыли (10% – вознаграждение за управление). Гарантийный ежемесячный минимальный платеж, который будет платить "Укрнафта" независимо от прибыли, составляет 7 млн грн", - подчеркнули в "Укрнафте".

Заправки Glusco: связь с Медведчуком

Сеть Glusco была создана на базе бывших заправок "Роснефти". В 2016 году "Роснефть" продала АЗС швейцарской группе Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, близкого к куму Путина Виктора Медведчука.

Весной 2022 года компанию SNEL ENERGY LTD – владелицу сети АЗС Glusco – купил гражданин Кипра. А правительство Украины приняло решение передать 172 заправки Glusco в управление "Нафтогаза". После того, как Медведчук попал под санкции, трубопровод национализировали, Proton Energy ушла с украинского рынка, а заправки закрыли.

В мае 2022 года Кабинет Министров Украины принял решение о передаче арестованного в рамках уголовного производства имущества ООО "ГЛУСКО УКРАИНА" и ООО "ГЛУСКО РИТЕЙЛ" в управление ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

В августе 2023 года АРМА расторгло с "Нафтогазом" договоры управления активами сети АЗС. Как отметили в АРМА, проверка установила, что управляющий систематически предоставлял недостоверную информацию о доходах, получаемых от использования автозаправок и нефтебаз.

27 сентября "Укрнефть" и АРМА заключили соглашение об управлении сетью АЗС Glusco.

При этом компания "Нафтогаз Ойл Трейдинг" считает неправомерным прекращение АРМА договоров по управлению ею. 20 декабря 2023 года Хозяйственный суд Киева принял судебное решение, согласно которому действия АРМА по расторжению в одностороннем порядке договора управления с ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" были признаны законными.