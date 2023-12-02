"Укрнафтобуріння" припинило видобуток газу на Сахалінському родовищі

1 грудня ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" зупинило видобутку природного газу та газового конденсату на одному з найбільших родовищ України – Сахалінському родовищі, яке знаходиться у Харківській області.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрнафтобуріння".

Причиною цього є постанова Шостого апеляційного адміністративного суду, згідно з якою спеціальний дозвіл на користування надрами № 6349 від 10 липня 2019 року був анульований.

Зазначається, що "Укрнафтобуріння" вважає таке рішення необґрунтованим і воно може мати негативний вплив на стале проходження опалювального сезону 2023/2024.

"Шостий апеляційний адміністративний суд України без належних правових підстав скасував наказ Держгеонадра та анулював спецдозвіл на видобуток шляхом саме повороту виконання рішення суду в адміністративній справі №2а-7778/09/2670. Однак рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 03 вересня 2009 року у справі №2а-7778/09/2670, поворот у якому здійснила зараз апеляційна інстанція, стосується видачі іншого спецдозволу – №5139 – який вже був анульований Держгеонадра у 2019 році", - повідомили у компанії.

Там додають, що скасувавши новий спецдозвіл, хоча справа відносилася виключно до старого, суд призупинив видобуток газу компанією, що входить до п'ятірки найбільших приватних газовидобувних підприємств в країні із загальним видобутком газу близько 500 млн кубометрів природного на рік.

"Укрнафтобуріння" зазначає, що анульований дозвіл позбавляє компанію можливості здійснювати господарську діяльність та отримувати прибутки, 90% яких мали б спрямовуватися до Агентства з управління активами (тобто, до державного бюджету України) на виконання угоди управління зазначеним активом.

Згідно з повідомленням, компанія отримала постанову суду ще 29 листопада, але через складність процесу змогла виконати зупинку лише 1 грудня.

Справа Сахалінського родовища та "Укрнафтобуріння"

Кабінет міністрів своїм розпорядженням № 454-р від 23 травня схвалив передачу однієї з найбільших газовидобувних компаній — "Укрнафтобуріння" — в управління "Укрнафти". Антимонопольний комітет 29 червня надав "Укрнафті" в управління підприємства ТОВ "Іст Юроуп Петролеум", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1" та ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", які здійснюють видобувну діяльність на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі та на які було накладено арешт у кримінальному провадженні.

В Державному бюро розслідувань вважають, що "Укрнафтобуріння" привласнило надра Сахалінського родовища протиправно.

Зазначимо, що 3 травня Печерський районний суд Києва скасував свої попередні рішення по арешт та передачу до АРМА "Укрнафтобуріння", однак вже наступного дня за повторним клопотанням ДБР та Офісу генерального прокурора знову вирішив арештувати цей актив та передати його агентству.

14 червня "Укрнафта" повідомила, що підписала з АРМА договір про управління корпоративними правами чотирьох зазначених газових компаній.

Зауважимо, рішенням Печерського суду від 11 квітня видобувну компанію "Укрнафтобуріння", яка пов’язана з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком, передано на баланс Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Напередодні, 7 квітня цей актив був арештований, оскільки правоохоронці викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн.

"Укрнафтобуріння" – одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. Загалом за Сахалінським родовищем видобуток газу в 2020 році склав 844,3 млн куб. м та 86 тис. тонн нафти та конденсату, у 2021 – 789,5 млн куб. м та 80,8 тис. тонн.