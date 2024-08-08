Арест Сахалинского месторождения останется в силе: ВАКС отказался рассматривать ходатайство акционера "Укрнефтебурения"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказался рассматривать ходатайство акционера "Укрнефтебурения" о снятии ареста с Сахалинского месторождения и передаче имущественных прав в Агентство по розыску и управлению активами. Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

"ВАКС закрыл производство по рассмотрению ходатайства об отмене ареста по Сахалинскому месторождению", — сообщила Дума.

Она добавила, что заявитель не смог доказать, что это дело подпадает под юрисдикцию ВАКС.

Напомним, 6 августа Шестой апелляционный административный суд принял решение о возобновлении добычи на Сахалинском месторождении для компании "Укрнефтебурения", ранее принадлежавшей Игорю Коломойскому.

Однако 7 августа бывшие владельцы Сахалинского месторождения подали апелляцию в Высший антикоррупционный суд с требованием отмены ареста их имущества.

Суды по добыче на Сахалинском месторождении

28 ноября 2023 Шестой апелляционный административный суд принял постановление, по результатам которого "Укрнефтебурение" было вынуждено 1 декабря прекратить добычу на упомянутом месторождении.

Речь шла об удовлетворении жалобы Государственной службы геологии и недр, которая аннулировала специальное разрешение на использование недр №6349 от 10 июля 2019 года. Она обращалась по обязательству остановить добычу, однако суд первой инстанции (Киевский окружной административный) 9 августа ей в этом отказал.

Судьи же апелляционного суда, как указывали в УНБ, не исследовали аргументы компании, в частности то, что в решении якобы речь шла о деле, которое касалось совсем иного спецразрешения – №5139, который к тому же уже был аннулирован Госгеонадр в 2019 году.

Остановив добычу, УНБ сразу обратилось в Верховный суд с кассационной жалобой на это постановление. В компании также заявляют, что за время управления ею "Укрнафтой" смогли нарастить добычу и успели получить более 1 миллиарда гривен чистой прибыли.

Однако 13 декабря "Укрнефтебурение" получило определение Кассационного административного суда в составе Верховного суда об отказе в открытии кассационного производства по жалобе на запрет добычи на Сахалинском месторождении в Харьковской области.

27 февраля 2024 Киевский окружной административный суд обязал Государственную службу геологии и недр рассмотреть заявление ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" о выдаче спецразрешения на добычу газа на Сахалинском месторождении, однако в Госгеонадра отказались выполнять это решение .

Впоследствии "Укрнефтебурение" обратилось в Шестой апелляционный суд с просьбой отменить решение, которое остановило добычу на Сахалинском месторождении из-за вновь открывшихся обстоятельств.

В начале апреля 2024 года глава АРМА Елена Дума обратилась к народным депутатам с призывом внести законопроект, который урегулировал бы возможность использования специального разрешения на пользование недрами и добычу углеводородов на Сахалинском месторождении в Харьковской области как имеющего национальное значение, и не допустить прекращения миллиардных поступлений в государственный бюджет Украины.