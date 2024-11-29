Менеджер "Нафтогаза" возглавил Госгеонадра

29 ноября Кабинет министров назначил Олега Гоцинца главой Государственной службы геологии и недр Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отметим, что Олег Гоцинец до назначения был начальником департамента недропользования АО "Укргаздобыча", по совместительству менеджером проектов НАК "Нафтогаз Украины", а также экспертом Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых.

Напомним, 8 ноября Кабинет министров Украины уволил с должности главы Госгеонадр Романа Опимаха, возглавлявшего ведомство с ноября 2019 года.

Обязанности главы Госгеонадр были временно возложены на Сергея Дехтяренко.

Критики Романа Опимаха обращали внимание на просчеты возглавляемого им ведомства. Едва ли не самым громким за последние 5 лет – называли 8-месячный простой Сахалинского месторождения, в результате которого государство недополучило от 3 до 9 млрд грн. Не прибавляли оптимизма и последствия реализации санкционной политики в отрасли: с одной стороны, запрещая добывающим компаниям подсанкционных собственников пользоваться недрами.

Служба действовала "в пределах, на основании, способом", но с другой – поскольку в законодательстве не предусмотрели механизма для защиты в таких случаях интересов украинского народа как владельца недр – государство недополучило сотни миллионов гривен налогами, нарушенными инвестиционными планами, недобываемыми полезными ископаемыми.

Напомним, 78% украинских компаний-недропользователей сейчас считают отрасль инвестиционно привлекательной и лишь 4% придерживаются противоположного мнения, остальные 18% ответить затруднились, свидетельствуют результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации,