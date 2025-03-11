2,7 млн грн потратят на поиски нового главы правления "Нафтогаза": какие требования к кандидатам

" Нафтогаз" Украины" по результатам тендера заказало ООО "Корн Ферри" услуги рекрутинговых агентств по поиску кандидатов на вакантную должность председателя правления за 2,70 млн грн.

Об этом сообщает издание "Наши деньги" со ссылкой на данные в системе Prozorro.

Поиски председателя правления

Отмечается, что в течение месяца фирма должна провести мониторинг соответствующего рынка и предоставить заказчику информацию о кандидатах. Затем еще месяц отведен на отбор кандидатов, проведение собеседований, проверку компетенций и опыта, формирование сокращенного списка из 3-5 человек, организацию собеседований заказчика с кандидатами из сокращенного списка, а также предоставление ему информации об отзывах и выводах по кандидатам по результатам собеседований. Кроме того, фирма будет консультировать заказчика по отбору кандидата-финалиста для его официального трудоустройства в штат.

Согласно профилю должности, председатель правления "Нафтогаза" должен иметь полное высшее образование в области энергетики, экономики или менеджмента, дополнительное образование в области менеджмента или бизнес-администрирования, а также подтвержден опыт оперативного управления на должностях гендиректора, председателя правления, члена правления или директора по направлению в крупных ведущих компаниях энергетики в последние десять лет.

Отметим, тендер объявили еще 23 декабря, а ожидаемая сумма составляла 4,57 млн. грн. На торги пришли ООО "Бойден Украина" с ценой 3,45 млн. и ООО "Корн Ферри" с ценой 3,495 млн. грн. Во время активного аукциона первая компания снизила цену до 2,69 млн грн, а вторая – до 2,7 млн грн, что на 41% дешевле запланированной суммы закупки услуг.

Но "Бойден Украина" не отвечала требованиям тендера, поэтому ее предложение было отклонено. Таким образом победителем стала на 10 тыс грн дороже "Корн Ферри".

Что известно о победителе тендера

Владельцами киевской "Корн Ферри" являются компании "Korn Ferry Investments BV" и "Korn Ferry Management BV" (Нидерланды), принадлежащие международной компании "Korn Ferry" (США) в области управленческого консалтинга. Директором украинской фирмы является Роман Бондарь, ранее в 2019-2021 годах был первым заместителем гендиректора ДК "Укроборонпром".

В целом с 2018 года "Корн Ферри" получила государственные подряды на сумму 4,78 млн грн.

Кто сейчас руководит "Нафтогазом"

Напомним, в начале декабря 2024 Алексей Чернышев с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" перешел в Кабмин и стал вице-премьер-министром, министром единства Украины.

После увольнения Чернышева наблюдательный совет назначил временным исполняющим обязанности председателя правления "Нафтогаза" Романа Чумака, занимавшего должность финансового директора компании.

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны — АО "Укргаздобыча" — и завершая оператором магистральных нефтепроводов — АО "Укртранснафта".