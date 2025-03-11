2,7 млн грн витратять на пошуки нового голови правління "Нафтогазу": які вимоги до кандидатів

"Нафтогаз України" за результатами тендеру замовив ТОВ "Корн Феррі" послуги рекрутингових агенцій щодо пошуку кандидатів на вакантну посаду голови правління за 2,70 млн грн.

Про це повідомляє видання "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

Пошуки голови правління

Зазначається, що протягом місяця фірма повинна провести моніторинг відповідного ринку і надати замовнику інформацію про кандидатів. Потім ще місяць відведено на відбір кандидатів, проведення співбесід, перевірку компетенцій та досвіду, формування скороченого списку із 3-5 осіб, організацію співбесід замовника з кандидатами зі скороченого списку, а також надання йому інформації щодо відгуків і висновків по кандидатах за результатами співбесід. Крім того, фірма консультуватиме замовника щодо відбору кандидата-фіналіста до його офіційного працевлаштування в штат.

Згідно профілю посади, голова правління "Нафтогазу" повинен мати повну вищу освіту в галузі енергетики, економіки чи менеджменту, додаткову освіту в галузі менеджменту або бізнес-адміністрування, а також підтверджений досвід оперативного управління на посадах гендиректора, голови правління, члена правління або директора за напрямом у великих провідних компаніях, холдингах або групах компаній у сфері видобутку, вуглеводнів або в сфері енергетики в межах останніх десяти років.

Зауважимо, тендер оголосили ще 23 грудня, а очікувана сума складала 4,57 млн грн. На торги прийшли ТОВ "Бойден Україна" із ціною 3,45 млн і ТОВ "Корн Феррі" із ціною 3,495 млн грн. Під час активного аукціону перша компанія знизила ціну до 2,69 млн грн, а друга – до 2,7 млн грн, що на 41% дешевше від запланованої суми закупівлі послуг.

Але дешевше "Бойден Україна" не відповідала вимогам тендеру, тому її пропозицію відхилили. Таким чином переможцем стала на 10 тис грн дорожча "Корн Феррі".

Що відомо про переможця тендеру

Власниками київської "Корн Феррі" є компанії "Korn Ferry Investments B.V." і "Korn Ferry Management B.V." (Нідерланди), які належать міжнародній компанії "Korn Ferry" (США) в галузі управлінського консалтингу. Директором української фірми є Роман Бондар, який раніше, у 2019-2021 роках був першим заступником гендиректора ДК "Укроборонпром".

Загалом із 2018 року "Корн Феррі" отримала державних підрядів на суму 4,78 млн грн.

Хто наразі керує "Нафтогазом"

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року Олексій Чернишов з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" перейшов у Кабмін та став віце-прем’єр-міністром, міністром єдності України.

Після звільнення Чернишова наглядова рада призначила тимчасовим виконувачем обов'язків голови правління "Нафтогазу" Романа Чумака, який обіймав посаду фінансового директора компанії.

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".