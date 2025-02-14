Стратегія не спрацювала: "Нафтогаз" імпортує газ майже вдвічі дорожче за українські ціни

На початку лютого запаси газу в українських підземних сховищах опустились до історичного мінімуму . Попри зростання власного видобутку стало зрозуміло, що цю зиму Україна не зможе пережити без імпорту блакитного палива. Тож "Нафтогаз" змушений терміново імпортувати газ за ціною що майже вдвічі перевищує ціни влітку та в чотири рази вищу за ціну для населення.

Експерти почали бити на сполох вже в серпні минулого року, вказуючи що темпи закачки газу в сховищах є низькими, а у випадку дефіциту газ взимку газ коштуватиме значно дорожче ніж у сезон закачування. Крім того, про необхідність імпорту 2-3 млрд куб. м. блакитного палива восени говорили й у Міжнародному валютному фонді.

Зі свого боку вже колишній очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов напередодні опалювального сезону відзвітував про найбільше зростання видобутку з початку повномасштабної війни, а також пообіцяв, що опалювальний сезон 2024/2025 населення та бюджетні установи пройдуть користуючись газом власного видобутку. Звісно в "Нафтогазі" розраховували також імпортувати певні обсяги газу. Проте імпортувати їх почали вже восени, коли ціни пішли вгору. До того ж імпортованих обсягів виявилось явно недостатньо. Через недалекоглядну політику НАК змушений імпортувати блакитне паливо в екстренному темпі та за високими цінами.

Рекордно малі запаси

Вже на початку лютого стало зрозуміло, що пройти зиму без додаткового імпорту газу не вийде. В "Нафтогазі" почали терміново імпортувати додаткові обсяги газу. А міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що до кінця зими в ЄС необхідно буде закупити не менш як 1 млрд куб. м блакитного палива до кінця року.

Попри активізацію влади обсяги в сховищах продовжили падати. Так, 7 лютого колишній очільник Оператора ГТС України Сергій Макогон повідомив, що запаси газу в українських сховищах впали до історичного мінімуму не лише на цю дату, але і за всі попередні зими. Посилаючись на дані європейської платформи Agsi, він оцінив їх у 2,95 млрд кубометрів, та зазначив, що в кінці минулого опалювального сезону 30 березня 2024 в підземних газосховищах було більше газу, ніж в розпал зими, коли попереду ще 2 холодні місяці.

Макогон зауважив, що в принципі газу мало б вистачити, проте все залежатиме від температурного режиму та обсягів споживання. До того ж рівень наповненості ПСГ ніколи раніше не опускався нижче за 10% тож можливі неприємні сюрпризи.

До проблем з запасами додалися й проблеми військового характеру: 11 лютого внаслідок атаки російських безпілотників були пошкоджені об'єкти газовидобутку в Полтавській області, які належали ДТЕК та "Нафтогазу". Після цього НАК вирішив терміново придбати ще 100 млн куб. м газу. Хоча за даними того ж Макогона станом на 13 лютого рівень заповненості ПСГ залишався на критично низькому рівні в 8,89%.

Питання ціни

Одною з центральних тез критиків керівництва "Нафтогаза" в серпні 2024 року було питання нераціонального використання коштів: якщо НАК почне імпортувати додаткові обсяги газу взимку це обійдеться значно дорожче ніж, якби ці обсяги завчасно закупили в сезон закачки. На початку літа ціна газу на європейському хабі TTF коливалась в межах $350-360 за тисячу кубічних метрів, при тому, що за середній курс долара на той час складав 40,4 грн. Станом на 13 лютого газ на TTF коштує $539 за тисячу кубічних метрів, а за долар дають 41,8 грн(за курсом НБУ).

Втім, ціна на європейських хабах не враховує вартість доставки, розмитнення, та маржі трейдерів. Реальна ціна за якою газ закуповують в Україні є значно вищою. До прикладу, 13 лютого на "Українській енергетичній біржі" дочка "Нафтогазу" компанія "Укртрансгаз" закупила 25 млн куб. м імпортного газу за ціною 32,32 тис. гривень ($790 без ПДВ) з постачанням в лютому березні.

Водночас сам "Нафтогаз" на УЕБ продає газ компаніям за ціною 17,5 тис. грн за тис. кубометрів. Питання навіщо НАК купує дорогий імпортний газ, щоб продати його за ціною вдвічі дешевше ніж та за яку купили залишається відкритим.

За оцінкою Макогона, переплата на закупівлях 1 млрд куб. м блакитного палива може скласти $350-400 млн, які можна було б інвестувати у збільшення власного видобутку, або ж просто заплатити державі у вигляді дивідендів.

Втім, мова йде про обсяги газу, які необхідні Україні до кінця зими 2024/2025, з якої ми вийдемо з дуже низькими запасами блакитного палива у сховищах, а попереду буде підготовка до зими 2025/2026 і потрібно буде формувати нові запаси. Навіть, якщо у цьому році внутрішнє видобування газу знову перевищить планові показники, малоймовірно що ми зможемо обійтися без імпорту блакитного палива.

Тим часом в ЄС ціни на газ стрімко зростають. На цьому тижні європейські ціни досягли найвищого рівня за більш як два роки, через холодну погоду та відсутність вітру, що позначилось на виробці ВЕС. В Єврокомісії навіть заговорили про тимчасове обмеження цін на блакитне паливо. Хоча в ЄС хочуть продовжити з Україною перемовини про транзит газу в Словаччину та Угорщину, після припинення російського транзиту основним постачальником блакитного палива залишається США.

Українські компанії вже тестують закупівлі американського блакитного палива. Зокрема наприкінці грудня минулого року ДТЕК вже отримав першу партію в 100 млн куб. м американського СПГ, що стало додатковою підтримкою під час припинення транзиту російського газу. Схожим шляхом могла б піти й влада, враховуючи що прямі контракти з американськими компаніями в сезон закачування будуть коштувати значно дешевше, ніж екстренні закупівлі блакитного палива в розпал зими.