У ЄС розглядають можливість тимчасового обмеження цін на газ – FT

Єврокомісія вивчає можливість запровадження тимчасового обмеження цін на газ у Євросоюзі.

Про це повідомила газета Financial Times, посилаючись на власні джерела.

Як уточнює видання, це відбувається на тлі значного зростання вартості газу останнім часом. Цього тижня європейські ціни на природний газ досягли найвищого рівня за більш ніж два роки. Частково це трапилося через низькі температури та відсутність вітру, що перешкоджало виробництву енергії з відновлюваних джерел. Вони в три-чотири рази вищі, ніж у США, і це створює серйозну перешкоду для європейських компаній.

Наразі представники Брюсселя вивчають введення обмежень цін на газ у рамках обговорень плану "чистої промисловості", який представлять у березні. У ньому запропонують варіанти підтримки важкої промисловості Євросоюзу на тлі численних проблем, включно з "агресивними торговельними заходами" США. Два високопоставлені чиновники заявили, що трейдерам також заборонять підвищувати ціни на газ влітку, коли країни Європи запасаються паливом на зиму.

Розмови про механізми обмеження цін вже викликали негативну реакцію з боку промислових груп. Вони вважають, що такі заходи "підірвуть довіру" до європейського ринку, а також загрожують "негативними наслідками для стабільності та безпеки поставок". Про це йдеться в листі 11 груп, включно з Асоціацією європейських енергетичних бірж та Асоціацією фінансових ринків Європи, надісланому голові ЄК Урсулі фон дер Ляєн.

ЄС продовжить переговори з Україною про транзит газу

Європейська комісія продовжить переговори з Україною щодо постачання газу до Європи і включить до них Угорщину та Словаччину. Україна готова розглянути можливість транзиту газу до Європейського Союзу, якщо на це буде запит від Європейської комісії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже домовилася з Азербайджаном про можливість транзиту його газу для європейських споживачів, зокрема в країни Східної Європи. Він наголосив, що Україна ніколи не відмовляла в експорті газу – лише російського, аби не давати росіянам заробляти.