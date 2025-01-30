Транзит газу до Європи: Україна готова співпрацювати з європейськими операторами

Україна готова розглянути можливість транзиту газу до Європейського Союзу, якщо на це буде запит від Європейської комісії.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністр юстиції Ольга Стефанішина під час візиту до Брюсселя, пише "Укрінформ".

Угода про транзит газу між Україною та Росією завершилася 31 грудня 2024 року і Київ заздалегідь повідомив ЄС про це. Тепер, якщо Єврокомісія ухвалить рішення про необхідність транзиту, Україна готова забезпечити його у співпраці з європейськими операторами газотранспортних систем.

"Українська позиція дуже проста. Ми знали, що угода з Росією завершиться, ми завчасно комунікували з Європейською комісією. У разі отримання від Європейської комісії будь-яких запитів, Україна, звичайно, виконає свою функцію транзиту", - сказала вона.

Питання транзиту газу піднімалося під час зустрічі в штаб-квартирі НАТО, зокрема з боку Угорщини. Крім того, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн мала обговорити це питання з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Відомо, що Фіцо був одним із найактивніших критиків припинення транзиту російського газу через Україну. Після поїздки до Москви наприкінці грудня 2024 року він пригрозив "відповідними діями" на цей крок Києва, хоча не уточнив, які саме заходи можуть бути вжиті.

Втім, представники Єврокомісії заявили, що припинення транзиту не стало несподіванкою і не вплинуло на енергетичну безпеку Європи. Багато країн ЄС ще до цього кроку поступово зменшували залежність від російського газу та диверсифікували джерела постачання.

Україна пропонує альтернативу

Стефанішина підкреслила, що Київ не розглядає можливість продовження транзиту російського газу, проте готовий транспортувати газ із альтернативних джерел.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже домовилася з Азербайджаном про можливість транзиту його газу для європейських споживачів, зокрема в країни Східної Європи.

До війни Україна відігравала ключову роль у транзиті російського газу до Європи, однак із 2022 року ситуація кардинально змінилася. Київ відмовився продовжувати контракт із "Газпромом", оскільки не бажає підтримувати економічну залежність Європи від російського палива.

Тепер, за словами Стефанішиної, ключове рішення має ухвалити Єврокомісія, яка повинна визначити, чи необхідний транзит і в якому форматі він має здійснюватися.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Європейська комісія продовжить переговори з Україною щодо постачання газу до Європи і включить до них Угорщину та Словаччину.