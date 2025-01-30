Транзит газа в Европу: Украина готова сотрудничать с европейскими операторами

Украина готова рассмотреть возможность транзита газа в Европейский Союз, если на это будет запрос Европейской комиссии.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина во время визита в Брюссель, пишет "Укринформ".

Соглашение о транзите газа между Украиной и Россией завершилось 31 декабря 2024 года и Киев заранее уведомил ЕС об этом. Теперь, если Еврокомиссия примет решение о необходимости транзита, Украина готова обеспечить его в сотрудничестве с европейскими операторами газотранспортных систем.

"Украинская позиция очень проста. Мы знали, что соглашение с Россией завершится, мы раньше времени коммуникировали с Европейской комиссией. В случае получения от Европейской комиссии любых запросов, Украина, конечно, выполнит свою функцию транзита", — сказала она.

Вопрос транзита газа поднимался во время встречи в штаб-квартире НАТО, в том числе Венгрии. Кроме того, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен должна была обсудить этот вопрос с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Известно, что Фицо был одним из самых активных критиков приостановки транзита российского газа через Украину. После поездки в Москву в конце декабря 2024 г. он пригрозил "соответствующими действиями" на этот шаг Киева, хотя не уточнил, какие именно меры могут быть приняты.

Впрочем, представители Еврокомиссии заявили, что прекращение транзита не стало неожиданностью и не повлияло на энергетическую безопасность Европы. Многие страны ЕС еще до этого шага постепенно снижали зависимость от российского газа и диверсифицировали источники поставок.

Украина предлагает альтернативу

Стефанишина подчеркнула, что Киев не рассматривает возможность продления транзита российского газа, однако готов транспортировать газ из альтернативных источников.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже договорилась с Азербайджаном о возможности транзита его газа для европейских потребителей, в частности, в страны Восточной Европы.

До войны Украина играла ключевую роль в транзите российского газа в Европу, однако с 2022 года ситуация кардинально изменилась. Киев отказался продлевать контракт с "Газпромом", поскольку не хочет поддерживать экономическую зависимость Европы от российского топлива.

Теперь, по словам Стефанишиной, ключевое решение должна принять Еврокомиссия, которая должна определить, необходим ли транзит и в каком формате он должен осуществляться.

Напомним, недавно стало известно, что Европейская комиссия продолжит переговоры с Украиной по поставкам газа в Европу и включит в них Венгрию и Словакию.