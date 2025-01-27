ЕС продолжит переговоры с Украиной о транзите газа: что предлагают

Европейская комиссия продолжит переговоры с Украиной по поставкам газа в Европу и включит в них Венгрию и Словакию.

Об этом говорится в заявлении дипломата ЕС, передает Reuters.

Как пишет издание, в понедельник, 27 января, соответствующее заявление было зачитано европейским послам перед встречей министров иностранных дел стран блока, которые поддержали продление санкций против РФ на 6 месяцев.

"Комиссия готова продолжить обсуждение с Украиной по поставкам в Европу через систему газопроводов в Украине. Комиссия готова объединить Венгрию в этом процессе вместе со Словакией", — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Reuters отмечает, что это было одним из условий Венгрии по продлению санкций против РФ, за восстановление которых должны были проголосовать все 27 государств — членов Евросоюза.

Зеленский заявил о готовности обеспечить транзит газа в Европу

Президент Владимир Зеленский 25 января заявил, что Украина готова наладить транзит газа из Азербайджана, когда услышит ответный сигнал от Европы.

Зеленский рассказал, что общался по вопросу транзита газа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече в Швейцарии.

По его словам, на сегодняшний день добыча газа в Азербайджане достигает около 40 млрд кубов, из которых страна использует примерно 14-15 млрд кубов. Поэтому экспортные способности Азербайджана составляют около 25 млрд кубов.

"Мы можем использовать и нашу инфраструктуру, если другим странам, в частности, в Восточной Европе, действительно нужен газ, а не нужен российский газ", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина никогда не отказывала в экспорте газа – только российского, чтобы не давать россиянам зарабатывать.

"Давать зарабатывать на своей добыче азербайджанцам – у нас прекрасные отношения – с удовольствием. Помогать Словакии и другим странам – с удовольствием. Если речь идет не о российском газе", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина может подписать соответствующие контракты и быстро наладить транзит газа.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с Азербайджаном о транзите газа в ЕС, однако есть риски, что под видом азербайджанского через украинскую ГТС будет идти российский газ.

Напомним, утром 1 января 2025 Украина остановила транспортировку российского природного газа через собственную газотранспортную систему.

Как подчеркнули в Еврокомиссии, остановка транзита российского газа по территории Украины не повлияла ни на энергетическую безопасность стран — членов Европейского Союза, ни на потребительские цены на голубое топливо на рынке.