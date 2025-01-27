Совет министров ЕС продлил санкции против России еще на полгода

27 января Совет министров Европейского Союза принял решение продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев. Действие предварительных ограничений должно было завершиться 31 января, но теперь они будут действовать до середины 2025 года.

О решении сообщила Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Европа выполняет: министры иностранных дел ЕС только согласились снова продлить санкции против России. Это и дальше будет лишать Москву доходов для финансирования войны. Россия должна заплатить за ущерб, который они наносятСанкции направлены на ограничение доступа России к финансовым ресурсам, современным технологиям и критически важным товарам" ", – написала она.

Несколькими часами ранее Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал, что 16-й пакет санкций против РФ должен быть принят в ближайшее время.

"Сегодня я выступал на Совете ЕС по иностранным делам, отмечая необходимость ужесточения санкций против России. Нынешние санкции должны быть продлены, а 16-й пакет должен поступить в ближайшее время и быть сильным. Позиция США в отношении санкций четкая. ЕС также должен действовать решительно", – говорится в его посту.

Венгрия пошла на уступки

Венгрия, ранее выражавшая обеспокоенность по поводу влияния санкций на энергетическую безопасность страны, согласилась поддержать решение ЕС.

По данным Politico, Будапешт добился включения в заявление ЕС пункта об учете энергетических интересов стран-членов.

Согласно сообщению, сегодня послы Евросоюза собрались на экстренное заседание утром 27 января, чтобы обсудить окончательные детали решения. Оно было официально утверждено на встрече министров иностранных дел, которая прошла в тот же день в Брюсселе.

Ожидается, что в официальном заявлении будут изложены меры пресечения, которые позволят странам ЕС минимизировать влияние санкций на собственную экономику, в частности, в сфере энергетики.

Напомним, 24 января премьер-министр Виктор Орбан снова затормозил процесс продления санкций ЕС против России и призвал Евросоюз надавить на Украину, чтобы та возобновила транзит российского газа в Европу, после того как Киев отказался возобновлять поставки в начале года.

Не смотря на прекращение транзита российского газа, Украина предложила Венгрии компромисс. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов подписать соглашение о поставках азербайджанского газа в Венгрию и Словакию, при условии, что у Москва не будет из этого выгоды.

Поэтому решение Венгрии блокировать санкции вызвало возмущение среди партнеров по ЕС, поскольку для продления санкций требуется единодушная поддержка всех 27 стран-членов. Будапешт уже раньше затягивал процесс санкционного обновления, что вызывает все большее беспокойство в Брюсселе.