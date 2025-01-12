Еврокомиссия начнет консультации по 16-му пакету санкций против России

14 января Европейская комиссия планирует начать консультации со странами-членами ЕС по поводу 16-го пакета санкций против России.

Об этом сообщает RMF FM, ссылаясь на дипломатические источники

Во вторник состоятся так называемые "confessionals" — неформальные консультации между Еврокомиссией и государствами-членами. В ходе этих встреч послы стран ЕС представят свои предложения, оговорки и ожидания относительно нового пакета санкций.

Согласно сообщению, председательствующая в настоящее время Польша стремится, чтобы новый пакет был принят к третьей годовщине начала войны в Украине — 24 февраля.

На основе собранной информации Еврокомиссия разработает окончательное предложение, которое потребует единодушной поддержки всех государств ЕС.

Ожидается, что окончательный проект санкций будет представлен в конце января или начале февраля, отметила журналистка RMF FM Катажина Шиманская-Боргинон.

Польша как главенствующая страна играет ключевую роль в координации консультаций и содействии поиску компромиссов между странами-членами. В то же время, переговоры обещают быть сложными.

Значительными препятствиями могут стать позиции Словакии и Венгрии, ранее проявлявшие скептическое отношение к усилению санкций.

Новый пакет санкций направлен на усиление давления на Россию из-за военной агрессии против Украины. Он может включать дополнительные экономические, финансовые и индивидуальные ограничения в зависимости от предложений и соглашений между странами-членами.

Согласно сообщению, детали 16 пакета станут известны после завершения консультаций и представления предложений Еврокомиссией.

Напомним, 11 декабря послы стран-членов Европейского Союза достигли согласия по внедрению 15-го пакета санкций против России в связи с ее агрессией против Украины. Принятый в декабре под председательством Венгрии, был подвергнут критике за слабость. Он в основном касался борьбы с обходом санкций и включал санкции против российского "теневого флота" и отдельных лиц из "черного списка".