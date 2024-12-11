Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России

11 декабря послы стран-членов Европейского Союза достигли согласия по внедрению 15-го пакета санкций против России в связи с ее агрессией против Украины. Об этом сообщило председательство Венгрии в Совете ЕС.

Об этом сообщило председательство Венгрии в Совете ЕС.

Согласно сообщению, новый пакет санкций направлен на усиление давления на РФ и ее союзников, способствующих обходу международных экспортных ограничений.

Санкции предусматривают расширение списка лиц и организаций, подпадающих под ограничения, и внедрение мер против компаний в России и третьих странах, помогающих укреплять военные и технологические возможности России.

Также в санкции включены ограничения для дополнительных судов третьих стран, поддерживающих действия или политику, способствующие российской агрессии против Украины.

Добавим, работа над 15-м пакетом санкций продолжалась с начала ноября, и его принятие планировалось завершить до конца венгерского председательства в ЕС, то есть до 31 декабря 2024 года.

Однако, по данным Reuters, предыдущая попытка согласовать санкции в начале декабря закончилась безрезультатно из-за блокирования двух стран-членов ЕС.

Напомним, 24 июня Совет ЕС утвердил 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в ответ на российскую агрессию против Украины.