ЕС принял 14-й пакет санкций против РФ: что туда вошло и почему его не блокировала Венгрия

Совет ЕС утвердил 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в ответ на российскую агрессию против Украины.

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Соответствующее решение было принято в понедельник, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Совет ЕС принял сегодня 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер для нанесения дальнейшего удара против режима Путина и против тех, кто содействует его преступной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войне против Украины. Это меры поразить высокодоходные сектора российской экономики, такие как энергетика, финансы и торговля, и дальше усложнить обхождение санкций ЕС", - говорится в сообщении.

Новые ограничения

Новый пакет включает:

Ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты. Европа продолжит его закупать, но запретит реэкспорт в третьи страны.

Ограничения по "теневого" российского флота, под которые попали 27 судов.

Запрет европейским СМИ, партиям и аналитическим организациям принимать финансирование из российских источников.

Персональные санкции против 116 физических и юридических лиц.

Санкции против компаний из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Турции и ОАЭ за обход санкций.

Запрет экспорта культурных и исторических ценностей, относительно которых есть подозрения, незаконно вывезенные из Украины.

Запрещение поставок товаров, технологий и услуг для российских LNG-заводов, таких как Арктик LNG-2 и Мурманск LNG.



Запрет на чартеры в Европу и Европу, если ими пользуются граждане России.



Запрет на использование российского аналога SWIFT – Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), созданный Центробанком России для обхода предыдущих санкций.



Запрет на транзакции с целевыми кредитно-финансовыми учреждениями и поставщиками криптовалютных активов, финансирующих оборону России.

Венгрия не блокировала 14-й пакет санкций против РФ в обмен на защиту строительства АЭС

Венгрия поддержала 14 пакет санкций ЕС против России в обмен на то, что они не повлияют на строительство атомной электростанции "Пакш-2", пишет венгерская служба "Радио Свобода".

К тому же, страна вывела проект "Пакш-2" из сферы действия санкций из предыдущих пакетов, то есть теперь на него распространяется общее исключение.

В издании отмечают, что эта уступка не меняет позиции венгерского правительства против всех санкций, связанных с ядерными вопросами, включая санкции против руководителей Росатома, за их роль в российской оккупации и эксплуатации Запорожской АЭС.

Однако ранее правительство Венгрии исключало поддержку любых карательных мер, влияющих на российский газовый сектор, ссылаясь на безопасность поставок.

Работа над 14-м пакетом санкций

Напомним, Европейский Союз в четверг, 20 июня, согласился ввести новый пакет санкций против России.

О начале работы над подготовкой 14-го пакета санкций против страны-агрессора РФ стало известно 10 апреля 2024 года.

Впервые за время полномасштабной войны Европейская комиссия запретила перепродажу российского сжиженного газа в портах ЕС. Но фактически санкции коснутся лишь трети доходов РФ в этом секторе экономики

Без европейских портов как удобных перевалочных пунктов, РФ придется использовать дефицитные специально оборудованные ледоколами, чтобы и дальше доставлять свой газ в страны Азии.

Источник фото: ua.depositphotos.com