- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
ЕС принял 14-й пакет санкций против РФ: что туда вошло и почему его не блокировала Венгрия
Совет ЕС утвердил 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в ответ на российскую агрессию против Украины.
Соответствующее решение было принято в понедельник, сообщает пресс-служба Совета ЕС.
"Совет ЕС принял сегодня 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер для нанесения дальнейшего удара против режима Путина и против тех, кто содействует его преступной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войне против Украины. Это меры поразить высокодоходные сектора российской экономики, такие как энергетика, финансы и торговля, и дальше усложнить обхождение санкций ЕС", - говорится в сообщении.
Новые ограничения
Новый пакет включает:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- Ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты. Европа продолжит его закупать, но запретит реэкспорт в третьи страны.
- Ограничения по "теневого" российского флота, под которые попали 27 судов.
- Запрет европейским СМИ, партиям и аналитическим организациям принимать финансирование из российских источников.
- Персональные санкции против 116 физических и юридических лиц.
- Санкции против компаний из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Турции и ОАЭ за обход санкций.
- Запрет экспорта культурных и исторических ценностей, относительно которых есть подозрения, незаконно вывезенные из Украины.
-
Запрещение поставок товаров, технологий и услуг для российских LNG-заводов, таких как Арктик LNG-2 и Мурманск LNG.
-
Запрет на чартеры в Европу и Европу, если ими пользуются граждане России.
-
Запрет на использование российского аналога SWIFT – Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), созданный Центробанком России для обхода предыдущих санкций.
- Запрет на транзакции с целевыми кредитно-финансовыми учреждениями и поставщиками криптовалютных активов, финансирующих оборону России.
Венгрия не блокировала 14-й пакет санкций против РФ в обмен на защиту строительства АЭС
Венгрия поддержала 14 пакет санкций ЕС против России в обмен на то, что они не повлияют на строительство атомной электростанции "Пакш-2", пишет венгерская служба "Радио Свобода".
К тому же, страна вывела проект "Пакш-2" из сферы действия санкций из предыдущих пакетов, то есть теперь на него распространяется общее исключение.
В издании отмечают, что эта уступка не меняет позиции венгерского правительства против всех санкций, связанных с ядерными вопросами, включая санкции против руководителей Росатома, за их роль в российской оккупации и эксплуатации Запорожской АЭС.
Однако ранее правительство Венгрии исключало поддержку любых карательных мер, влияющих на российский газовый сектор, ссылаясь на безопасность поставок.
Работа над 14-м пакетом санкций
Напомним, Европейский Союз в четверг, 20 июня, согласился ввести новый пакет санкций против России.
О начале работы над подготовкой 14-го пакета санкций против страны-агрессора РФ стало известно 10 апреля 2024 года.
Впервые за время полномасштабной войны Европейская комиссия запретила перепродажу российского сжиженного газа в портах ЕС. Но фактически санкции коснутся лишь трети доходов РФ в этом секторе экономики
Без европейских портов как удобных перевалочных пунктов, РФ придется использовать дефицитные специально оборудованные ледоколами, чтобы и дальше доставлять свой газ в страны Азии.
Источник фото: ua.depositphotos.com