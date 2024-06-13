После новых санкций США Мосбиржа останавливает торги долларом и евро: россияне стоят в очередях к обменникам

12 июня США ввели новые санкции против РФ на фоне перехода Кремля на военную экономику. В список санкций попали 33 человека и около 300 компаний и организаций – как российских, так и иностранных, помогающих России обходить уже введенные ранее ограничения. Санкции, в частности, ввели в отношении Национального клирингового центра, Национального расчетного депозитария и Московской биржи, являющихся посредниками при торгах долларами на российском валютном рынке.

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Об этом говорится на сайте Министерства финансов США.

В ведомстве США отметили, что цель новых санкций - усилить давление на Россию из-за ее продолжительной, неспровоцированной войны в Украине и ограничить возможности военно-промышленной базы РФ использовать преимущества американского программного обеспечения и других информационных технологий.

"Военная экономика России глубоко изолирована от международной финансовой системы, из-за чего кремлевская армия отчаянно нуждается в доступе к внешнему миру. Сегодняшние действия наносят удар по остальным путям доставки международных материалов и оборудования, включая их зависимость от важных поставок из третьих стран", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Кто попал в санкционный список

В расширенном списке тех, против кого были введены санкции, оказалась Московская биржа, страховая компания СОГАЗ, Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр.

Под санкции попали проекты "Арктик СПГ 1" и "Арктик СПГ 3", а также компания "Газпром инвест". Ограничения ввели и в отношении семи российских судов для перевозки сжиженного природного газа.

Санкции охватывают пять российских банков: "Промсвязьбанк", "Внешэкономбанк", Сбербанк России, "ВТБ Банк" и "ВТБ Капитал Холдинг", а также их зарубежные представительства.

Кроме того, санкции введены против технологических предприятий, производящих продукцию для ВПК и базирующихся в России, Китае, Турции и других странах.

Также в санкционный список попали транснациональные сети, отмывающие золото для российского производителя, компании, поддерживающие производство беспилотников и закупающие чувствительные и критически важные материалы для российской программы химического и биологического оружия.

Мосбиржа останавливает торги по доллару и евро

В России уже отреагировали на новые санкции в США. Мосбиржа объявила о прекращении с 13 июня торгов долларами и евро, сообщает The Moscow Times .

"С 13 июня на валютном рынке и рынке дорогих металлов "торги осуществляются за всеми инструментами, за исключением валютных пар с долларом США и евро. Остановка валютных торгов осуществляется "в связи с введением США ограничительных мер", - говорится в сообщении Московской биржи.

Центробанк РФ, в свою очередь, сообщил, что сделки с долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке.

"Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. За вкладами и счетами граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств", — говорится в сообщении регулятора.

Центробанк отметил, что для определения официального курса доллара и евро будет использовать банковскую отчетность и поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов сведения.

Очереди у обменников

Как сообщают российские СМИ, у обменников в Москве и Петербурге образовались очереди сразу после сообщений о прекращении торгов на Мосбирже на фоне введенных санкций со стороны США.

Некоторые российские банки сразу существенно подняли курс покупки доллара до 200 рублей. При этом покупать американскую валюту некоторые банкиры были готовы всего за 50 рублей за доллар.

Независимые финансовые аналитики в России прогнозируют появление нескольких курсов доллара после остановки биржевых торгов – курс черного рынка, курс межбанка, курс центробанка, но главным ориентиром, по мнению экспертов, будет курс черного рынка.

Вместе с тем, могут вырасти комиссии на хранение валюты, а выводить ее из России станет еще дороже. Фактически, это еще один шаг от конвертируемости рубля.

"Новые американские санкции могут вынудить Россию начать еще больше ориентироваться на китайский юань. Это будет абсолютным и окончательным признанием того, что Россия потеряла свой суверенитет и превратилась в придаток китайской экономики", - отметил финансовый аналитик Максим Блант.