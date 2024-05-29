В РФ завозят бытовую технику, производимую для Украины: инструкции на украинском языке

Произведенная для украинского рынка бытовая техника брендов Bosch, Delonghi и Philips теперь продается в России.

Об этом пишет "Коммерсант".

Отмечается, что посудомоечные машины немецкой компании Bosch, изготовленные для украинского рынка, начали продавать на российских маркетплейсах Ozon, "Яндекс. Маркет" и Wildberries, рассказал гендиректор компании-производителя бытовой техники Kuppersberg Дмитрий Шашкин.

По его словам, поставки такой техники "носят массовый характер", поскольку "некоторые иностранные бренды рекомендовали своим турецким, польским и прибалтийским фабрикам продолжать поставки для сохранения позиций на российском рынке".

Такие же посудомоечные машины с наклейками, на которых местом доставки указан Киев, и инструкциями на украинском языке, "Коммерсантъ" обнаружил в "М.Видео", "Ситилинке", "Яндекс Маркете" и на сайте Holodilnik.ru.

По словам гендиректора компании-производителя бытовой техники Weissgauff Дмитрия Хлуднева, помимо товаров Bosch в Россию также поставляется предназначенная для украинского рынка техника итальянской Delonghi и нидерландской Philips.

Поставки начались во втором квартале этого года. По данным источников, продажей и отгрузкой в Россию занимается турецкая фирма, которая не смогла продать технику в Украине.

РФ получает микрочипы для военных целей из стиральных машин и холодильников

Страна-агрессор РФ столкнулась с нехваткой микрочипов и схем для военного оборудования в связи с западными санкциями, поэтому в разы увеличивает импорт бытовой техники из Казахстана и Армении, чтобы восполнить запасы запчастей.

Страны-соседи России внезапно начали в больших объемах экспортировать из Европы бытовую технику: стиральные машины, холодильники и даже электрические молокоотсосы.

Европейские чиновники озабочены этим явлением, потому что считают, что Россия может получать из бытовой техники микрочипы, необходимые ей для военных целей и внимательно следят за ростом экспорта в страны-соседи России.

Европейский Союз обдумывает торговые ограничения для стран, которые помогают России импортировать стиральные машины и подержанные автомобили, ведь страна-агрессор продолжает использовать детали из такой техники для ремонта своих танков, поврежденных в боях.

Недавно известные мировые производители бытовой техники, такие как Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали запрещать параллельный импорт своей продукции в страну-агрессор РФ. Для этого они подписывают с партнерами других стран мораторий на реэкспорт товаров на российский рынок.