Известные мировые производители бытовой техники, такие как Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta, начали запрещать параллельный импорт своей продукции в страну-агрессор РФ. Для этого они подписывают с партнерами других стран мораторий на реэкспорт товаров на российский рынок.

Об этом пишет российское издание Коммерсант со ссылкой на торговые сети бытовой техники.

Как рассказал директор департамента "Большая бытовая техника" "Марвел-Дистрибуция" Дмитрий Левин, нарушение моратория на реэкспорт приводит к разрыву контракта и прекращению поставок. По его словам, некоторые иностранные производители даже добиваются блокировки размещения своих товаров на российских маркетплейсах.

Практика западных компаний фиксировать в контрактах запрет на перепродажу продукции в Россию "была замечена" еще в 2022 и 2023 годах.

"Часть брендов даже инициировала проверки и наказывала нарушивших условие партнеров", - замечает директор департамента бытовой электроники OCS Distribution Владислав Бородин.

Как сообщил главный исполнительный директор группы "М.Видео-Эльдорадо" Сергей Ли, из-за ограничения параллельного импорта продукция шведской компании Electrolux уже "представлена в ограниченном объеме" на полках магазинов

Другой собеседник говорит, что в их сети товары Electrolux не продаются с февраля 2022 года.

"Сейчас невыгодно искать специалистов по поставке продукции, поставленной за параллельным импортом, поскольку конечная цена выходит дороже аналогов из других стран, соответственно, на этом невозможно заработать", - пояснил представитель ритейла.

Как говорится в статье, в ближайшее время магазины ожидают полного исчезновения с полок брендов, которые начали блокировать свои поставки по так называемому "параллельному импорту".

При этом в "М.Видео-Эльдорадо" утверждают, что несмотря на выход мировых брендов с российского рынка, ассортимент товаров в магазинах увеличился на 22% по сравнению с предыдущим годом.

Это произошло в основном за счет брендов из Турции и Китая, а также изготовителей из стран ОАЭ.

РФ получает микрочипы для военных целей из стиральных машин и холодильников

Страна-агрессор РФ столкнулась с нехваткой микрочипов и схем для военного оборудования в связи с западными санкциями, поэтому в разы увеличивает импорт бытовой техники из Казахстана и Армении, чтобы восполнить запасы запчастей.

Страны-соседи России внезапно начали в больших объемах экспортировать из Европы бытовую технику: стиральные машины, холодильники и даже электрические молокоотсосы.

Европейские чиновники озабочены этим явлением, потому что считают, что Россия может получать из бытовой техники микрочипы, необходимые ей для военных целей и внимательно следят за ростом экспорта в страны-соседи России.

Европейский Союз обдумывает торговые ограничения для стран, которые помогают России импортировать стиральные машины и подержанные автомобили, ведь страна-агрессор продолжает использовать детали из такой техники для ремонта своих танков, поврежденных в боях.