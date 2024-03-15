Виробники побутової техніки почали блокувати поставки в РФ за паралельним імпортом

Відомі світові виробники побутової техніки, такі як Electrolux, Tefal, Braun та Rowenta, почали забороняти паралельний імпорт своєї продукції до країни-агресора РФ. Для цього вони підписують із партнерами в інших країнах мораторій на реекспорт товарів на російський ринок.

Про це пише російське видання "Коммерсант" з посиланням на торгові мережі побутової техніки.

Як розповів директор департаменту "Велика побутова техніка" "Марвел-Дистрибуція" Дмитро Левін, порушення мораторію на реекспорт призводить до розриву контракту та припинення постачання. За його словами, деякі іноземні виробники навіть домагаються блокування розміщення своїх товарів на російських маркетплейсах.

Практика західних компаній фіксувати в контрактах заборону на перепродаж продукції в Росію "була помічена" ще у 2022 та 2023 роках.

"Частина брендів навіть ініціювала перевірки та карала партнерів, які порушили умову", - зауважує директор департаменту побутової електроніки OCS Distribution Владислав Бородін.

Як повідомив головний виконавчий директор групи "М.Відео-Ельдорадо" Сергій Лі, через обмеження паралельного імпорту продукцію шведської компанії Electrolux вже "представлено в обмеженому обсязі" на полицях магазинів

Інший співрозмовник видання каже, що в їхній мережі товари Electrolux не продаються з лютого 2022 року.

"Зараз невигідно шукати фахівців з постачання продукції, поставленої за паралельним імпортом, оскільки кінцева ціна виходить дорожче за аналоги з інших країн, відповідно, на цьому неможливо заробити", — пояснив представник ритейлу.

Як йдеться у статті, найближчим часом магазини очікують повного зникнення з полиць брендів, які почали блокувати свої поставки за так званим "паралельним імпортом".

При цьому в "М.Відео-Ельдорадо" стверджують, що, незважаючи на вихід світових брендів з російського ринку, асортимент товарів в магазинах збільшився на 22% порівняно з попереднім роком.

Це сталося в основному за рахунок брендів із Туреччини та Китаю, а також виробників із країн ОАЕ.

РФ отримує мікрочіпи для військових цілей з пральних машин та холодильників

Країна-агресор РФ зіткнулася з нехваткою мікрочіпів та схем для військового обладнання у зв'язку з західними санкціями , тому в рази збільшує імпорт побутової техніки з Казахстану та Вірменії, щоб поповнити запаси запчастин.

Країни-сусіди Росії раптово почали у великих обсягах експортувати з Європи побутову техніку: пральні машини, холодильники і навіть електричні молоковідсмоктувачі.

Європейські чиновники стурбовані цим явищем, тому що вважають, що Росія може отримувати з побутової техніки мікрочіпи, необхідні їй для воєнних цілей і уважно стежать за зростанням експорту до країн-сусідів Росії.

Європейський Союз обдумує над торговими обмеженнями для країн, які допомагають Росії імпортувати пральні машини та вживані автомобілі, адже країна-агресор продовжує використовувати деталі з такої техніки для ремонту своїх танків, пошкоджених в боях.