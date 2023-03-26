ЄС обмірковує запровадження антиросійських санкцій на торгівлю пральними машинами, які РФ використовує для ремонту танків

Європейський Союз обдумує накладання торгових обмежень на країни, які допомагають Росії імпортувати пральні машини та вживані автомобілі, адже країна-агресор продовжує використовувати деталі з такої техніки для ремонту своїх танків, пошкоджених в боях.

Про це повідомило видання The Telegraph.

Компетентні європейські посадовці, які спостерігають за торговими потоками до РФ, помітили значне зростання торгівлі споживчими товарами між країнами в Центральній Азії, яких вони вважають "традиційними союзниками Кремля".

Вони заявляють, що обсяги поставок пральних машин та вживаних авто до Росії зросла на 60-80%. Таким чином окупанти наймаються обійти запроваджені західних санкцій, які мають на меті паралізувати роботу органів та галузей, пов'язаних з озброєнням.

У зв'язку з цим столиці країн ЄС обговорюють плани запровадити нові антиросійські санкції, які спрямують проти країн, які допомагають РФ обходити санкції, зокрема, торговельні обмеження.

Така ініціатива може призвести до обмеження доступу будь-якої країни, компанії чи фізичної особи до єдиного ринку, якщо будуть виявлені докази, які підтверджують, що вони реекспортували заборонені товари до Росії.

"Ми повинні дати потужний сигнал особам і організаціям у третіх країнах. Надання матеріальної підтримки військовій і оборонно-промисловій базі Росії матиме серйозні наслідки щодо їх доступу на ринок ЄС", — йдеться в конфіденційному документі.

Раніше стало відомо, що окупанти у Херсонській області намагаються купувати алкоголь за награбоване побутову техніку, зокрема, за вкрадені пральні машинки.