Росіяни у Херсонській області намагаються купувати алкоголь за награбовану побутову техніку

Російські окупанти продовжують масово красти майно з об’єктів державних установ і підприємств та помешкань цивільних на тимчасово окупованих територіях. Награбованим вони намагалися розплатитися у місцевих магазинах за продукти та алкоголь.

Про повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, нещодавно окупанти під приводом проведення нібито антитерористичних заходів проводили обшуки будинків місцевих жителів населених пунктів окупованої частини Херсонської області, у тому числі тимчасово покинутих власниками.

"Після таких заходів російські військовослужбовці зазвичай намагались придбати продукти та алкоголь у місцевих магазинах, пропонуючи продавцям розрахуватись вкраденими дрібними предметами побутової техніки, столовим посудом, ноутбуками та смартфонами", - зазначила Маляр.

Вона додала, що найбільш габаритні вкрадені речі – холодильники, пральні машини, телевізори тощо окупанти вивозили військовими вантажними автомобілями, якими доставлялись боєприпаси.

Раніше у розвідці Британії повідомляли, що російські мобілізовані резервісти йдуть на штурм озброєними лише "вогнепальною зброєю та лопатами".